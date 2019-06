Georgiev: Nadam se da ću Banjalučane iznenaditi novim pjesmama

Sutra na Akvani biće održan koncert Vlade Georgieva. Pored novih pjesama sa albuma “Boemski”, publika će moći da uživa i u starim i svima dobro poznatim hitovima, u nešto drugačijem aranžmanu.

U pitanju su nove pjesme koje promovišem lajv i koje nisu objavljenje, ali nastupajući ljudi ih dobro znaju. Album treba da se pojavim krajem godine. Okrenuo sam princip, prvo promovišem album pa ga objavljujem", kaže Georgiev.

Georgiev je komentarisao i nove muzičke pravce.

"To je jedan istorijski ciklus, ne samo u muzici. Vrlo se često ponavlja vrijeme šunda i kvaliteta, i smjenjuje se. Ja ovo sad što je nazovi popularno ne bih nazvao muzikom nego zabavom. To je kao poker aparat. Može to biti super, ali to je jedna prolazna faza, kao što smo imali devedesetih razne mentole koji su pravili raznu muziku".