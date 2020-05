"Exit" od 13. do 16. avgusta: Poznati datumi i za druge manifestacije u Srbiji

Nakon preporuke premijerke Srbije Ane Brnabić da se usljed ubrzanog poboljšanja zdravstvene situacije u Srbiji Exit festival ne otkazuje, već pomjeri za avgust, festival je odredio je nove datume.

Tako će se u smanjenom kapacitetu i ograničenjem posjetilaca na zemlje u kojima je epidemiološka situacija pod kontrolom, publika na Petrovaradinskoj tvrđavi okupiti od 13. do 16. avgusta, prenosi "Blic".

I druge domaće manifestacije koje se tradicionalno održavaju u avgustu odredile su svoje datume.

U standardnim terminima održaće se niški džez festival Nisville, od 13 do 15. avgusta i Lovefest u Vrnjačkoj banji, od 6. do 8. avgusta. Letnji festivali u Beograd stižu uz Beer Fest koji će se ove godine održati sedam dana kasnije od planiranog termina, odnosno od 20. do 23. avgusta, dok je kraj ljeta na Ušću rezervisan za Music Week, od 28. do 30. avgusta.

O preporuci srpske premijerke da se Exit odloži za avgust, već su izvjestili i brojni globalni i regionalni mediji. Čuveni britanski list "Guardian" naveo je da je Srbija uspjela da prevaziđe zdravstvenu krizu bez težih posljedica, dok britanski "Telegraf" ističe procjenu da će do avgusta epidemiološka situacija biti pod potpunom kontrolom u čitavoj Evropi. I američki "Pollstar" piše o drastičnom poboljšanju zdravstvene situacije i prenosi kako primjer iz Srbije može pomoći da se ubrza oporavak cjelokupne svjetske muzičke industrije.

Hrvatski "Jutarnji list" prenio je procjenu regionalnih turističkih eksperata da je Srbija napravila jako pametan potez što je prva objavila ovakvu vijest, jer će mladi upravo biti prvi koji će putovati, te da će države koje to prepoznaju brže oporaviti turizam od drugih.

Svjetska turistička organizacija procijenila je nedavno da ovu privrednu granu na svjetskom nivou očekuje pad od vrtoglavih 70%, tako da vijest o održavanju najvećih domaćih festivala može biti od posebnog značaja za oporavak domaće turističke privrede.