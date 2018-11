Džoni Dep u januaru u Beogradu

Holivudska zvijezda Džoni Dep glumiće slavnog ratnog fotografa Јudžina Smita u predstojećem biografskom ostvarenju "Minamata", a film će dijelom biti sniman i u Srbiji, piše "Varajeti".



Produkcija filma o legendarnom fotografu, koji je razotkrio trovanje živom stanovnika japanskog grada Minamata uzrokovano ispuštanjem teških metala iz hemijske fabrike kompanije "Čiso", započeće u Јapanu, prije nego što se preseli u Srbiju u januaru. Endrju Levitas će režirati ostvarenje po scenariju Dejvida K. Keslera, po knjizi Јudžina Smita i njegove supruge Ajlin Mioko Smit – Minamata: The Story of the Poisoning of a City, and of the People Who Chose to Carry the Burden of Courage.

Јudžin Smit jedan je od najvećih fotografa u istoriji, poznat po izuzetnim foto-esejima, koji su obuhvatali brojne teme, od Drugog svjetskog rata, izvanrednim naporima klinike doktora Švajcera u Gabonu, preko serijala fotografija o Picburgu do razotkrivanja tragedija koja je zadesila japanski grad Minamoto.