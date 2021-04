Dvadeset najboljih pjesama koje su dobile Oskara

Samo nekoliko sati nakon što je pjesma "Fight For You" pjevačice H.E.R. osvojila Oskara Variety je napravio listu 20 najboljih pjesama koje su u proteklih nekoliko decenija dobile isto priznanje.

Pjesma "White Christmas" snimljena je za film "Holiday Inn" daleke 1942. godine, kada je nagrađena zlatnim kipićem za najbolju originalnu pjesmu.

Slijedi je pjesma "Somewhere Over the Rainbow" snimljena 1939. godine za film "The Wizard of Oz", a na listi je i pjesma "When You Wish Upon a Star" snimljena 1940. godine za film "Pinocchio".

Variety navodi i pjesme "Theme From 'Shaft'" iz filma "Shaft" (1971), kao i "All the Way" iz filma "The Joker Is Wild" (1957).

Još jedna sjajna pjesma na ovoj listi snimljena je 1968. godine za film "The Thomas Crown Affair", a zove se "The Windmills of Your Mind". Tu je i "Lullaby of Broadway", koja je 1935. godine snimljena za film "Gold Diggers of 1935".

Na spisku su i pjesma "Let It Go" iz popularnog animiranog filma "Frozen" (2013), kao i "Things Have Changed" iz filma "Wonder Boys" (2000).

Deseto i jedanaesto mjesto zauzimaju pjesme "Last Dance" iz filma "Thank God It’s Friday” (1978) i "Baby, It’s Cold Outside" iz ostvarenja "Neptune’s Daughter" (1949).

Davne 1976. godine snimljen je film "A Star Is Born" za koji je tada snimljena i pjesma "Evergreen", koja je također dobila zlatni kipić za najbolju originalnu pjesmu. Eminemova pjesma "Lose Yourself", koja je snimljena 2002. godine za film "8 Mile", takođe je na ovoj listi.

Pet godina nakon što je "Lose Yourself" dobila Oskara, isto priznanje dobila je numera "Falling Slowly" iz filma "Once" (2007).

Među 20 najboljih su i: "Thanks for the Memory" (“The Big Broadcast of 1938”), "Mona Lisa" ("Captain Carey, U.S.A."), “It Goes Like It Goes” ("Norma Rae"), "The Way You Look Tonight" ("Swing Time"), "I’m Easy" ("Nashville") i "Streets of Philadelphia" ("Philadelphia").

Još nekoliko pjesama koje vrijedi istaknuti su: "Moon River", "Can You Feel the Love Tonight", "Flashdance… What a Feeling", "The Way We Were", "The Shadow of Your Smile", "The Morning After", "You’ll Never Know", "Que, Sera Sera", "Beauty and the Beast", "A Whole New World", "Under the Sea", "Call Me Irresponsible", "For All We Know", "Chim-Chim Cheree", "Zip-a-Dee Doo-Dah", "Fame", "Never on Sunday", "Have Yourself a Merry Little Christmas", "Mrs. Robinson", "Stayin’ Alive", "New York, New York", "Pure Imagination", "Purple Rain", "Can’t Help Falling in Love", "Knockin’ on Heaven’s Door" piše klix.ba.