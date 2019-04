Drugi "Ša fest": Vodeća regionalna imena stižu u Prijedor

Drugi "Ša fest" biće održan u Prijedoru 9. i 10. avgusta, uz učešće vodećih imena rok i hip-hop scene, najavili su danas organizatori festivala koji se održava u znak sjećanja na Dalibora Popovića Mikšu - frontmena grupe "Tatu" i akademskog slikara.

"Ovogodišnji festival biće upotpunjen i posebnom `Ša ulicom`, u kojoj će se razmjenjivati umjetnost od trga do trga, od uva do uva i od oka do oka. Posebno osmišljeni muzički i pozorišni stejdž i art-kutak ugostiće mnoga poznata muzička, glumačka i umjetnička imena i tih dana pretvoriti grad na Sani u kulturni centar regije", saopštili su organizatori.

Organizatori podsjećaju da je početkom ove godine osnovana i "Ša fest" organizacija, čiji je cilj promocija kulture i podrška fondu koji pomaže mlade i neafirmisane umjetnike.

"`Partibrejkers`, `Let tri`, `TBF`, `Zoster`, Vojko V, `Iri FM`, `Mort`, `Štutgart onlajn`, Mikri Maus i Bvana, te Sajana, samo su neka od imena učesnika. Svi su se oni rado odazvali učešću u još jednoj `Ša` priči, a time smo obezbijedili i odličnu energiju koja će i ove godine biti prenesena sa pozornice ljetnje bašte", navedeno je u saopštenju.

Organizatori su naveli da je prošla godina kada je fesitval osnovan bila dokaz da Prijedor zna da cijeni i poštuje svoje sugrađane, njeguje uspomenu i uživa u kvalitetnoj muzici.

Dalibor Popović preminuo je 13. oktobra 2017. godine u Beogradu, od posljedica srčanog udara u 37. godini.