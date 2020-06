Dragan Bjelogrlić snima film o Tomi Zdravkoviću

Iako je prošlo skoro 29 godina od smrti pjevača Tome Zdravkovića, on je nastavio da živi kroz svoje pjesme uz koje se i dan-danas plače i pjeva u kafani. Uspomenu na njega odlučili su da sačuvaju udruženim snagama Dragana Bjelogrlić, Željko Joksimović i Bane Obradović, koji za tridesetogodišnjicu od njegove smrti spremaju film "Toma".

Nema sumnje da će ovo biti dragocijen projekat, ne samo zbog opusa koji je ostavio Zdravković iza sebe, već i zbog toga što su se u očuvanju njegovog lika i djela udružili neki od najvećih umjetnika na ovim prostorima. Pandemija virusa korona stopirala je ovaj projekat, kao i mnoge druge. Ali se uskoro svi vraćaju pred kamere. Osim filma o Tomi Zdravkoviću, Bjelu čekaju i "Čuvari formule".

"Svi se spremamo da počnemo u drugoj polovini juna i u julu, nadajući se da će situacija biti relaksiranija i da će moći normalno da se radi. To je svakako još uvijek velika nepoznanica, ali nema nam druge nego da budemo optimisti i vratimo se normalnom životu i radu uz punu svjest da je virus još uvijek tu. Film i seriju o Tomi Zdravkoviću krećem da snimam u julu, a kada su u pitanju "Čuvari formule", pošto se radi o internacionalnoj koprodukciji koja je vezana za dosta stranih fondova, taj projekat će morati sigurno da se pomjeri, minimum do kraja godine", iskren je Dragan Bjelogrlić, koji otkriva kako se rodila ideja da snimi film o Tomi, jer nikada do sada nismo imali prilike da ga vidimo da obrađuje samo jednu ličnost.

"S idejom je došao Željko Joksimović i njegov mendžer Bane Obradović, ponudili su mi da radimo zajedno i ja sam to sa radošću prihvatio. Zahvalan sam im jer su mi omogućili da otkrijem jedan nesvakidašnji, neobičan i inspirativan svijet u kome je stvarao i živio Toma Zdravković. Tačno je, mi u cijeloj našoj kinematografiji nemamo mnogo, odnosno imamo neobično malo, biografskih filmova i serija. Film i serija "Toma" će biti priča ne samo o Tominom životu, već i o ljudima koji su doskoro bili tu pored nas. Nama se čini da su još uvijek tu, mi živimo sa refleksijom njihovih života i njihovih dijela, ali oni su nažalost otišli, a sa njima je zauvek otišlo i jedno neponovljivo vrijeme. Ovo će biti priča o tom vremenu", otkriva Bjela.

Od trenutka kada se saznalo da će snimati film o Tomi Zdravkoviću počela su nagađanja ko će dobiti glavnu ulogu. Među spekulacijama su se provlačila imena glumaca, ali i pjevača.

"O tome ćemo uskoro", bilo je sve što je za Blic Dragan Bjelogrlić kroz osmijeh rekao čuvajući tajnu, koju ćemo otkriti vjerovatno prvog dana snimanja.

Kako je Toma nakon duge i teške bolesti preminuo 30. septembra 1991. godine, svi očekuju da će premijera filma biti baš na taj dan naredne godine.

"Tomu pamtimo kao jednu muzičku legendu koje se više ne rađa. Ono što mogu da kažem je da će za tridesetogodišnjicu biti sniman film, ali ne kao biografija, već sam fenomen Tome Zdravkovića", objasnio je nedavno Bane Obradović, i istakao da će muziku za film raditi zajedno Dragan Bjelogrilić i Željko Joksimović.

U više navrata se pisalo da je Upravni odbor Filmskog centra Srbije dodijelio 45 miliona dinara biografskom filmu "Toma".

Tomina supruga ponosna na ideju

"Kralj kafana", kako su mnogi zvali Tomu, živio je boemskim načinom života. Ženio se nekoliko puta, a smirio kraj supruge Gordane, koja je u izjavama za medije isticala da je ponosna što su Željko Joksimović i njegov menadžer Bane Obradović odlučili da snime film o njenom suprugu i što će u sve Bjela umiješati svoje prste.