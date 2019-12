Dobojski Centar za kulturu u novom ruhu

Objekat dobojskog Centra za kulturu, građen 50-ih godina prošlog vijeka, dobiće novo ruho. Dotrajali objekat, koji je nakon poplave prije pet godina, samo djelimično saniran, biće potpuno rekonstruisan. Idejni plan tek je u izradi, ali je namjera da objekat zadrži gabarite.

"Ali će biti određenih izmjena u smislu da će krovna konstrukcija biti proširena, samim tim će terasa prema centru grada, parku biti dosta proširena, dobijen novi prostor", izjavila je Lidija Žarić, v.d. direktora Centra za kulturu Doboj.

Centar za kulturu trebalo bi da dobije i ljetnu scenu. Zeleno svjetlo odbornika za izmjenu regulacionog plana su dobili.

"Proširenje i zato se mora mijenjati regulacioni plan i ono što imamo obećanje od predsjednice RS da će uložiti milion maraka u uređenje Centra za kulturu", istakao je Vedran Gligorić, odbornik SP u SG Doboj.

Osim milion maraka iz kabineta predsjednice Srpske, još 300. 000 biće izdvijeno iz gradske kase. Radovi bi trebalo da počnu do maja naredne godine.

"Ono paralelno što se radi u ovom momentu to je provođenje procedura da dođemo do idjenog rješenja i glavnog projekta, kada dobijemo projekat, imaćemo predračun raspisujemo javnu nabavku i to je ono sve što će se dešavati u 2020. godini", kazao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

U Centru već prilagođavaju programske aktivnosti planiranim radovima. Zbog rekonstrukcije, iduće godine možda će izostati teatar fest, ali će upriličiti reviju malih scena ili monodrame, u nekom od alternativnih prostora.