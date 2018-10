Dilanov klasik uskoro na platnu

Dilanov klasik kada je riječ o albumima "Blood on the Tracks" uskoro bi trebao postatiti i film, a na njemu bi trebao raditi legendarni reditelj horora "Suspiria" i drame "Call Me by Your Name" Luca Guadagino.

U nedavnom intervjuu koji je dao za list New Yorker reditelj je otkrio da radi na adaptaciji legendarnog albuma Boba Dilana, za koji se smatra da je jedan od najboljih u karijeri ovog pjevača.

Prema riječima filmskog djelatnika Richarda LaGravenesea, koji bi zajedno s Guadaginom trebao raditi na novom ostvarenju, radnja filma će pratiti višegodišnju priču postavljenu u 70-e godine prošlog stoljeća koja će pratiti centralne motive s albuma.

Špekulacije o filmu pojavile su se u vrijeme početka priča o reizdanju albuma "Blood on the Tracks" pod nazivom "More Blood, More Tracks", koji će sadržavati sve pjesme s 15. studijskog Dilanovog albuma.