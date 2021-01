"Dara iz Jasenovca" propaganda, a "Kuda ideš Aida?" otkrovenje za cijeli svijet

Filmski kritičari uporedili su film "Quo Vadis, Aida?" (Kuda ideš Aida?) i "Dara iz Jasenovca, kandidate BiH i Srbije za Oskara.

Komentar je dao Mirza Skenderagić, dramatičar, scenarista i kritičar koji kaže da je film "Kuda ideš Aida?" umjetničko djelo, dok je "Dara iz Jasenovca" ispolitizovana priča i da je očigledan primjer uplitanja vlasti i politike u izbor kandidatskih filmova.

"Izrabran je film u kojem je uspješno spojena jedna istorijska tema, na nivou holokausta i Jasenovca, s filmskom formom kao umjetničkim djelom, u kojem se niko ne optužuje, niko ne osuđuje, a u kojem se u ličnoj borbi jedne žene oslikava tragičnost jednog zločina, genocida u Srebrenici. To je film koji gledateljima ostavlja jedan trenutak nakon odjavne špice, taj moment u kojem stane vrijeme, da pogledaju onoga s kim gledaju film, nekoga bližnjeg, u kinu ili kod kuće, i izuste ili prešute emociju koja se u njima budi. To je film poslije kojeg ćete poželjeti zagrliti nekoga svoga, a da vas rediteljica na to nije natjerala ili nagovorila", rekao je za Klix Skenderagić.

Sa druge strane, Dara iz Jasenovca je politički projekat.

"Čini mi se da je takva oduvijek, ali ova godina je donijela nikada jasnije uplitanje vlasti i politike u izbor kandidatskih filmova. Ovdje posebno mislim na izbor kandidata u Srbiji, koji je pao na naslov 'Dara iz Jasenovca' reditelja Predraga Antonijevića, uz sve kontroverze koje su dovele do toga da ovaj film bude predstavnik Srbije u kandidaturi za oskarovsku nominaciju", govori Skenderagić.

Dodaje kako ne vidi ništa sporno u tome da film koji se bavi temom holokausta bude predstavnik jedne zemlje kao kandidat za jednu od važnijih filmskih nagrada.

"Čini mi se da je ovaj put jasno presudila tema, a ne kvalitet samog filma, koji je zaista teško gledati zbog njegove gotovo opipljive propagandne namjere, a da ne govorimo o siromaštvu stila i neinovativnosti korištenja filmskog jezika, te apsolutnom odsustvu autorstva", nastavlja.

Jedan od prijavljenih filmova bio je i "Otac" Srdana Golubovića koji Skenderagić ističe kao mnogo važnije i uspješnije djelo koje je već imalo zapažene rezultate na evropskim i svjetskim festivalima: "Zbog toga smatram da se politika ovaj put upetljala do nivoa do kojeg nikad i nikako nije smjela".