Da je živ, Vlada Divljan danas bi slavio 63. rođendan

Legendarni član „Idola“ i ljubimac publike širom regije Vlada Divljan rođen je 10. maja 1958. godine u Beogradu. Da je živ, danas bi slavio 63. rođendan.

Preminuo je u Beču u martu 2015., nakon što je u 57. godini izgubio bitku sa zloćudnom bolešću.

Kreativna snaga

Divljan je kao gitarista, pjevač i glavna kreativna snaga kultnog sastava "Idoli" u prvoj polovini osamdesetih godina bio zaslužan za klasike kakvi su "Retko te viđam sa devojkama", "Malena", "Rusija", "Nebeska tema", "Maršal", "Ona to zna"...

Tokom duge samostalne karijere po raspadu "Idola" Vlada je objavio "Ona radi u Rudniku/Patuljke", "Sve laži sveta", "Odnesi me" i, po mnogima, jednu od njegovih najboljih pjesama "Samo jednu ljubav imam", snimljenu na mini albumu "Četiri godišnja doba" 2012. godine Vlade i "Ljetnog kina".

Na Vladinu značajnu i bogatu zaostavštinu podsjetio je i koncert održan 10. maja prije tri godine, na njegov 60. rođendan u beogradskom Sava centru, gdje su neke od Divljanovih najljepših pjesama izvodili Bajaga, Kornelije Kovač, Dušan Kojić Koja, Zoran Kostić Cane, Nebojša Antonijević Anton, Darko Rundek, Zoran Predin, Saša Lošić, Dejan Vučetić, Goran Vasović, Bojana Vunturišević i brojni drugi, uz podršku Nevladine organizacije i zagrebačkog "Ljetnog kina".

I film „Nebeska tema“ o najvećem džentlmenu rokenrola i autoru vanvremenskih pjesama Vladi Divljanu premijerno je prikazan 2019. u beogradskom Sava centru upravo na njegov rođendan, 10. maja.

Ovaj dugometražni dokumentarni film s elementima igranog filma režirao je Mladen Matičević.

U njemu su učestvovali najznačajniji autori s prostora bivše Jugoslavije, koji su specijalno za ovu priliku snimili (i u filmu izvode) nove verzije Vladinih pjesama. Ovakav autorski pristup i veliki broj atraktivnih učesnika čini ovaj film jedinstvenim projektom kakav još nije viđen na našim prostorima.

Lijepa bajka

Film “Nebeska tema” je sniman na lokacijama u Beogradu, Zagrebu, Beču, Rovinju i na Braču.

Vlada je svojom pojavom i svojom muzikom izazivao drugu vrstu reakcije. On je bio najveći džentlmen rokenrola, kako su ga opisivali njegovi prijatelji. I u svojoj formi, komunikaciji, pa čak i u umjetničkom izrazu bio je gospodin čovjek, čovjek starog kova. A, s druge strane, njegov život, iako to djeluje kao jedna lijepa bajka, imao je puno preokreta i teških trenutaka, samo što je razlika između Divljana i drugih muzičara to što je on to nosio dostojanstveno i ne opterećujući druge.

Solo karijera

Devedesetih je živio u Sidneju, nakon čega se vratio u Beograd pa ponovo otišao, i to u Beč, u kojem je i preminuo. Nakon što je započeo solo karijeru nastavio je baviti se pop-rokom uporedo baveći se filmskom muzikom, a snimio je i albume za djecu. Dva puta se ženio i s drugom suprugom Dinom ima dvojicu sinova.