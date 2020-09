Cvijanović: Očuvanje kulturnog blaga i tradicije - zajednički cilj svih nas

View this post on Instagram

Народном позоришту Републике Српске и Музеју Републике Српске честитам велики јубилеј - 90 година постојања. Задовољна сам што смо посљедњих година, како се поправљала и финансијcкa ситуација, успијевали да више излазимо у сусрет потребама институција културе, али на том плану треба још много радити. Захвалност за многе успјехе, који су у тешким временима остварени у области културе и умјетности, дугујемо искључиво нашим умјетницима и дјелатницима у области културе, и то треба јавно рећи и захвалити им, не само на њиховом таленту и уложеном труду, већ и на њиховој истрајности и одлуци да не одустану ни од свог позива, ни од културе. Морамо то цијенити више него што иначе чинимо, јер очување културног блага, традиције и наших установа у области културе мора бити заједнички циљ свих нас – и институција и грађана.

