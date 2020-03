Cvijanović: Bez razvoja kulture nema jakog društva

Bez kulture u državi nema zdravog ambijenta. Ona je sastavni dio jake nacije, poručuje predsjednik Republike Srpske.

Željka Cvijanović kaže, od velikog je značaja za kulturu u Republici Srpskoj to što Narodno pozorište radi na predstavi "Derviš i smrt". Ovo je veliki poduhvat, a to, kaže Cvijanovićka, treba da se podrži.

"Cijela Republika Srpska treba da navija za ovu glumačku ekupu, s obzirom da su ušli u zaista nešto što treba da prebacite jedno tako gusto, tako teško, tako složeno, tako misaono djelo na pozorišne daske i svakako da u takvim stvarima ne prašta se ako ne uspijete, ali ja sam sigurna da će oni uspjeti. Zato sam rekla da svi treba da navijamo, a oni imaju velike ambicije. Ovo su ljudi koji su sada došli u neku svoju, da kažem, procvjetali u glumačkom smislu i treba da to prepoznamo kao njihov uspjeh, ali isto tako i uspjeh Republike Srpske", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Da je ovo jedan od najznačajnijih i najambicioznijih projekata na kojima su do sada radili, poručuju i iz Narodnog pozorišta Republike Srpske. Prvi čovjek pozorišta kaže da institucije Srpske vode računa o pozorištu, što je veoma značajno za razvoj kulture.

"Cilj nam je i zadatak da angažujemo kompletan ansambl našeg pozorišta oko toga. Da je po prvi put neka velika količina novca, za nas je velika količina novca relativan pojam, za nas je to bilo mnogo i da se to osjetilo u infrastrukturi, u odnosu, a prije svega, u tom psihološkom momentu da neko pomisli i zna da o tim ljudima neko vodi računa. To je mnogo značajnije nego neka cifra milionska, a to je predsjednica uspjela kao predsjednica Vlade da prepozna, a sada i kao predsjednica Republike Srpske shvata i razumije značaj kulture", istakao je Nenad Novaković, vd direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske.

""Derviš i smrt", jedan od najvećih romana uopšte koji je napisan, tako da je veliki izazov za mene kao reditelja, za pozorište, za glumce, ali ja mislim da "Derviš i smrt" u ovakvom formatu kako ga mi radimo biće jedan veliki spektakl. Mislim da to jedino može i treba da radi Narodno pozorište", naglasio je Dejan Projkovski, režiser.

Narodno pozorište Republike Srpske počelo je 6. februara sa radom na dramskom komadu "Derviš i smrt". Radi na Velikoj sceni, a do sada su realizovali oko 60 odsto ove zahtjevne predstave.