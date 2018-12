Veliki glumac Aljoša Vučković se već duži period bori s teškom bolešću.

Nakon bolničkog liječenja, nalazi se na kućnom oporavku, što je još prije izvjesnog vremena potvrdio.

"Ništa ne radim i ne mogu da radim. Bolestan sam i ne osjećam se dobro, to je jedan od razloga zašto ne glumim. Uz sve to, malo me i prehlada uhvatila – rekao je Vučković.

Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, postoji fotografija koja svjedoči o njegovom zdravstvenom stanju.