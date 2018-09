Čuvena rok grupa ponovo na sudu zbog plagijata

Britanska rok grupa "Led Cepelin" ponovo će morati na sud poslije odluke američkog suda da naloži novo suđenje zbog plagijata legendarne pjesme "Stairway to Heaven" iz 1971.

Apelacioni sud u San Francisku ocijenio je da je suđenje održano 2016. bilo puno proceduralnih grešaka. Sud je 2016. razmatrao tužbu podnesenu protiv britanskog benda za kršenje autorskih prava navodeći da početne note poznate pjesme nisu djelo gitariste Džimija Pejdža već dio pjesme "Taurus" kalifornijskog benda "Spirit" iz 60-ih godina.

Tužbu nije podnio američki bend, već nasljednici. Sud je tada odlučio u korist britanskog benda.

Pjesmu "Tangus" je 1968. izdao bend "Spirit", a autor pjesme, gitarista te grupe Rendi Kalifornija je ranije u nekoliko navrata rekao da je "Led Cepelin" nastupao nekoliko puta na mjestima gdje je nastupao i "Spirit" i da je grupa mogla da čuje pjesmu.

Pjesma "Taugus" traje dva minuta i 37 sekundi, a u pjesmi "Led Cepelina" se čuje jedan minut te pjesme i to na samom početku.

"Ti momci su zaradili milione dolara, a nisu nam ni 'hvala' rekli", rekao je Kalifornija 1997. godine, koji je iste te godine poginuo.

Drugi muzičari smatraju da je "Led Cepelin" plagirao još tri poznate pjesme "Babe I'm gonna leave you" i "Dazed and confused" i "The Lemon song".