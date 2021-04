Čitaoci izabrali: Ovo je najbolji Oskarom nagrađeni film

Povodom dodjele Oskara, čitaoci portala Ranker izaberali su najbolji film među onima koji su do sada osvojili ovu prestižnu nagradu.





Na listi se nalazi 92 filma nagrađenih Oskarom, a u anketi je do sada glasalo više od 25 hiljada ljudi.

Uvjerljivu pobjedu odnio je film iz 1994. koji je dobio preko 10 hiljada glasova - Forest Gamp, a pogledajte svih deset mjesta:

10. Pokojni (The Departed), 2006.

9. Most na rijeci Kwai (The Bridge on the River Kwai), 1957.

8. Nepomirljivi (Unforgiven), 1992.

7. Casablanca, 1942.

6. Kad jaganjci utihnu (The Silence of the Lambs), 1991.

5. Šindlerova lista (Schindler's List), 1993.

4. Let iznad kukavičjeg gnezda (One Flew Over the Cuckoo's Nest), 1975.

3. Prohujalo s vihorom (Gone with the Wind), 1939.

2. Kum II (The Godfather: Part II), 1974.

1. Forest Gamp, 1994.