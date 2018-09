Brajan Feri oduševio pet hiljada fanova

Britanski pop pjevač Brajan Feri nastupio je sinoć sa svojim bendom u "Štark areni" u okviru evropske turneje, a gotovo pet hiljada ljudi pozdravilo je starog znanca, koji je svojom prepoznatljivom mešavinom žanrova uspio da napravi fantastičan muzički događaj na otvaranju sezone u Beogradu.

Na samom startu koncerta Feri se uz veoma uvježbani bend "suprotstavio" lošem ozvučenju. Publika je odmah prepoznala velike hitove kao što su "Slave to Love", "Dont Stop the Dance".

U skoro 100 minuta koncerta Feri je ponudio prepoznatljivu mješavinu nju-vejva, džeza, popa, soula uz koje je publika u "Štark areni" plesala.

Hitovi kao što su "Tokyo Joe", "My only Love", "More Than This", podsjetili su na izuzetnu karijeru britanskog muzičara, a za kraj nastupa veliki šarmer ostavio je ikoničke hitove kao što su "Lets Stick Together" i "Jealous Guy".

Brajan Feri je još jednom opravdao reputaciju velike muzičke zvijezde čijoj karijeri vrijeme za sada ne može da naškodi.