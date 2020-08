Biković najavio novi film: "Žetva" govori o trgovini organima i zloglasnoj "Žutoj kući"

Velika je čast biti kamenčić u mozaiku duhovnog spomenika ljudima koji su dali svoj život, mladost i zdravlje u borbi za naš dom. Oni su nosili oružje a mi nosimo baklju da razvejemo tamu zaborava nad njihovim podvigom. Это большая честь - быть камешком в мозаике духовного памятника людям, которые отдали свою жизнь, здоровье и молодость в борьбе за наше отечество, за наш дом. #кошаре

A post shared by Miloš Biković (@bikovic) on Jul 20, 2020 at 7:53am PDT