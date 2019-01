Ben Aflek neće više igrati Betmena

Ben Aflek ipak neće igrati Betmena u novom nastavku filma, objavio je NME.

Potvrda dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što su se pojavili navodi da on ipak neće biti dio ekipe pošto što su navodno iz Varner Brosa kazali kako su Aflekove usluge previše skupe za njihovu produkciju.

U to vrijeme ovaj dobitnik Oskara, koji je ranije igrao u filmovima "Batman v Superman: The Dawn Of Justice", "Suicide Squad" i "Justice League", bio je na liječenju od zavisnosti o alkoholu.

Važno je naglasiti i to da je Ben Aflek prethodno smijenjen kao reditelj samostalnog filma o Batmanu, a na njegovo mjesto postavljen je Mat Reves. Ali, sada je i zvanično potvrđeno da Afleck neće ni igrati u predstojećem filmu koji će režirati Reves, a koji će biti objavljen 25. juna 2021. godine.

S druge strane, Ben Aflek je na svom Tviter računu objavio da je sretan što je novi film konačno dobio datum objavljivanja.

"Izvođenje ove uloge zahtijeva fokus, strast i najbolje performanse koje glumac može dati. Jasno je da ne mogu raditi dva posla na vrhunskom nivou", rekao je Aflek.