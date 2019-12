Bećković: Majka je molila oca da nas pobije, a on je rekao "zar da ubijem Matiju?"

Jedan od najvećih umnih Srba, Matija Bećković otvorio je dušu u emisiji Ivana Ivanovića i ispričao torturu koju je prolazio još kao dijete, a i u poodmaklim godinama za vrijeme komunizma kao "četnički sin".

Otac Matije Bećkovića, Vuk Bećković, bio je oficir Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini na službi u Novom Sadu. Nakon kapitulacije kraljevske vojske 1941. godine, da bi izbjegao zarobljeništvo i komunističku odmazdu povlači se u Crnu Goru gfje ostaje do samog kraja rata. Pred kraj rata, 1943 godine, sa svojim jedinicama četničkih odreda povlači se prema Austriji gdje mu se gubi svaki trag. Po nekim podacima, ubijen je na području današnje Slovenije.

"Kada je vojska odstupala on nije mogao da vodi čitavu porodicu. Bio se rodio već i moj brat, a majka je bila trudna. Na rastanku negdje kod Bijelog Polja, oni su se rastajali i ona je njemu rekla "znaš, sad bi bilo najpametnije da ti nas ovdje pobiješ, pa ti vidi šta ćeš. A on je kazao zar da ubijem Matiju? Mi smo to razumjeli da bi on mogao da ubije i svoju ženu koju je obožavao, i mog mlađeg brata, ali nije ubio nikoga da mene ne bi ubio. Jer da je bilo koga ubijo ne samo u svojoj porodici, nego i van porodice, ubio bi i mene", rekao je Bećković.

Sjena njegovog mrtvog oca pratila ga je čitav život kroz komunistički režim i tada je Bećković jednom rekao:

"Što sam bio popularniji, njemu su davali veći čin. Da sam dobio Nobelovu nagradu, njega bi proglasili za Hitlera".