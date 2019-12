Banjaluka okuplja regionalne komičare

Drugi festival stand-up komedije "Banjaluka stand-up festival", na kojem će se predstaviti komičari Peđa Bajović, Marko Puljiz, Andrija Dabanović i Srđan Olman, biće održan u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor od 10. do 12. decembra.

Prve večeri festivala, s početkom u 20 časova, nastupiće Peđa Bajović sa predstavom "Rok trajanja". U pitanju je treća solo predstava ovog komičara koja govori o fenomenu starenja i daje odgovore na neka važna pitanja. Peđa Bajović je poznat kao jedan od pokretača regionalne scene stand-up komedije i u svojoj dugogodišnjoj karijeri obišao je više od 20 zemalja svijeta te nekoliko stotina gradova. Nastupao je i na međunarodnom takmičenju stand-up komičara u američkom Sijetlu, te se predstavio na najpoznatijem svjetskom televizijskom kanalu za komediju Comedy Central. Njegov dosadašnji rad rezultirao je sa tri tematske predstave: "S nogu" (Sredstvo za protiv jugonostalgije i jugofobije), "Muškarac" (o parenju i razmnožavanju), komad "Rok trajanja", kao i prvi cjelovečernji specijal nekog domaćeg stand-up komičara na engleskom jeziku "The Balkan Brain", koji dobio i svoj video-format.

Drugi dan festivala komedije u Banskom dvoru rezervisan je za nastup komičara Marka Puljiza iz Sarajeva i Andrije Dabanovića iz Podgorice, koji će se predstaviti komedijom "Kršenje". Marko Puljiz je svoju karijeru započeo 2008. godine, a pet godina kasnije počinje aktivno i profesionalno da nastupa. S Andrijom Dabanovićem 2015. godine pokreće stand-up scenu u Crnoj Gori. U crnogorskoj sitkom seriji "Van dometa" igra jednog od glavnih aktera. Svoju komediju "Halal" opisuje kao pristojnu, ali bolno iskrenu. Nerijetko koristi imitaciju govora i neverbalne ekspresije. Prepoznatljiv je po neumornom seciranju, demontiranju i iscrpnom fokusu na psihosocijalne pojave društva i mentaliteta.

Posljednje veče festivala rezervisano je za predstavu "Severno ledeni humor" stand-up komičara iz Subotice Srđana Olmana. Olman je trenutno najaktivnije i najatraktivnije ime stand-up komedije u Srbiji. Već šest godina se nalazi u svijetu profesionalaca ovog žanra. Pobjednik je takmičenja "Najbolji komičar Srbije", kao i nacionalnog takmičenja stand-up komičara u Beogradu, a imao je izuzetno zapaženo učešće u TV formatu "Audicija". Njegova solo predstava "Severno ledeni humor" obišla je cijeli region, a Srđan je otišao i dalje - od Beča i Budimpešte do Minhena, Berlina, Badena, pa sve do Kanade. Ulaznice za predstave mogu se kupiti od danas na biletarnici Banskog dvora u periodu od 10 do 18 časova, po cijeni od 5 KM.