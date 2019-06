Banjalučki bend "Bez rikverca" objavio novi singl

Banjalučki rokenrol bend "Bez rikverca" ovih dana objavio je novu pjesmu pod nazivom "Sloboda", a riječ je o petom autorskom singlu ovog sastava i sigurnom putu ka albumu prvencu.

Okosnicu benda, zaduženu za tekst i muziku svih pjesama pa i pjesme "Sloboda", čine vokal Goran Gavrić Grga i gitarista Aleksandar Savić Jagoda. Za ritam sekciju u grupi zaduženi su basista Vladimir Jeličić Vlado i bubnjar Nikola Maksimović Sosin.

Pjesma je snimljena u Digital Boyler studiju u saradnji sa Ninoslavom Dobrijevićem Tikijem, koji je radio produkciju i mastering.

Više o samom bendu i novoj pjesmi govorio je Goran Gavrić Grga.

"Slobode u pravom smislu riječi nema, jer današnjem društvu ne treba slobodan misleći čovjek koji razmišlja i buni se protiv nepravde. Pjesma koju smo uradili govori upravo o jednom takvom neposlušnom i nepodobnom pojedincu, koji visoku cijenu plaća da bi živio život po sopstvenim aršinima, onako kako on to duboko u sebi osjeća. Rok muzika je u medijskoj izolaciji, ali sve dok postoje klinci koji sviraju i imaju šta da kažu biće rokenrola i bunta, koji po automatizmu nastaje u atmosferi gdje vladaju prisila, društveni sunovrat i nemaština", kazao je Grga, inače, nagrađivani pjesnik, laureat nagrade "Stražilovo", te autor dvije knjige poezije "Tunel" i "Zapisi sa malteške hridi".

S obzirom da piše poeziju i pjesme za komponovanje, Goran Gavrić Grga pričao je o razlici u ova dva pristupa umjetničkom tekstu.

"Kao pjesniku, mnogo mi je lakše prenijeti emociju na papir, među korice, nego kada to radim za muziku, jer imam potpunu slobodu. Ako se radi tekst na muziku unaprijed sam omeđen i tačno moram znati koliko se može napisati stihova. Sama muzika takođe svojom atmosferom me usmjerava na temu, te se tako već mogu odrediti da li pisati angažovanu ili ljubavnu pjesmu", istakao je on.

Goran Gavrić Grga zajedno sa Aleksandrom Savićem Jagodom bend "Bez rikverca" osnovao je 2013. godine, i kako kaže ispočetka su tek radili covere i tezgarili, no to se ubrzo promijenilo.



"Kasnije smo gitarista Jagoda i ja došli do zaključka da možemo raditi i svoje pjesme, jer to smo uistinu i željeli sve vrijeme. Promijenili smo postavu, našli smo momke koji su zagrijani samo za autorsku priču i sada se bavimo isključivo autorskim kompozicijama. Bend je trenutno u stvaralačkom naletu i jako je dobra atmosfera među članovima. Ne znam koliko će to potrajati, ali sve dok nas radi inspiracija sviraćemo i praviti nove stvari", iskren je frontmen benda "Bez rikverca".

Bend je dosad učestvovao na dvije gitarijade, u Banjaluci i u Kisaču na gitarijadi "Vojvodine". Oba puta osvojili su treće mjesto.

"Prostora za svirku nema baš mnogo, gazde kafana traže tezgaroše, jer je bitno da se lokal napuni i proda što više pića. Ukoliko se pojavimo na nekom festivalu ili gitarijadi, gdje se daje prostor demo bendovima, to je sav naš angažman i samo tu možemo prezentovati svoj rad. Do sada smo bili na nekoliko takvih mjesta, u Vojvodini na gitarijadi smo uzeli treće mjesto na takmičenju bendova, kao i u Banjaluci na gitarijadi prije dvije godine. Sam plasman nama je nebitan, ali izlazak na veliku binu puni baterije i publika odlično reaguje na našu svirku. Uglavnom su dosadasnje kritike bile pozitivne", priča Grga. On otkriva i koji su planovi benda.

"Rad, rad i samo rad. U toku godine u planu je i snimanje spota za pjesmu 'Sloboda'. To je naša peta autorska pjesma, pola albuma smo već uradili. U pripremi su još dvije pjesme koje bi u naredna dva mjeseca trebalo da završimo, ako finansije ne zaškripe. Prijavljavaćemo se i dalje na festivale na kojima se svira autorska muzika. Zvuk i dalje ostaje čvrst, sa pitkom rifologijom, na tragu roka kakav se svirao osamdesetih godina u bivšoj nam zemlji. U razgovoru sa ljudima, čujemo komentare da u muzičkom smislu ličimo na 'Majke' ili "Zabranjeno pušenje'. Poređenje sa velikima nas baca u smijeh, svakako da imponuje, mada mi težimo da izgradimo vlastiti muzički stil i da uprkos svemu ostanemo svoji, čvrsto na zemlji", zaključuje Goran Gavrić Grga.