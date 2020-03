Apokaliptika i Alis Merton na Nektar OK festu

Vodeći svjetski i regionalni izvođači na vrhu su liste ovogodišnjeg lineupa, sedmog po redu Nektar OK Festa koji će se, kako je ranije najavljeno, održati 17/18/19 jula na Tjentištu.



Apocalyptica, Alice Merton, Asian Dub Foundation, Van Gogh, Urban & 4, Goran Bare & Majke, Zoster, Kultur Shock i mnogi mnogi drugi u jednu od najljepših prirodnih oaza u ovom dijelu Evrope, nacionalni park Sutjeska donose različitosti muzičkih žanrova i zasigurno mnogo dobre i pozitivne energije, koja će uz podršku festivalske publike i ove godine na Tjentištu napraviti atmosferu za pamćenje.

Svi fanovi popularnih izvođača i ove godine uživaće na tri festivalska stage-a. Atmosferu na Jägermeister main stage-u ove godine podgrijaće finski symphonic metal bend Apocalyptica. Ovi supertalentovani violončelisti publiku iz cijelog svijeta oduševljavaju svojim interpetacijama heavy metal numera na violončelima. Nedavno su objavili i novi album „Cell-0“ koji je odlično prihvaćen i koji će na Tjentištu predstaviti već prvog festivalskog dana. Drugoga dana na glavnoj bini Nektar OK Festa očekuje nas nastup jedne od najvećih svjetskih muzičkih zvijezda nove generacije Alice Merton. Njen planetarni hit „No Roots“ koji danas na youtube ima blizu 217 miliona pregleda, svojevrsna je himna nove generacije, koji je unio potpunu svježinu na indie-rock scenu. Alice Merton vlasnica je i nagrade European Border Breakers Award, koja se dodjeljuje najboljim novim zvijezdama, a napomenimo i da su prije nje istu zaslužili Adele, Dua Lipa i mnoge druge svjetske zvijezde. Trećeg festivalskog dana nastupiće legendarni Asian Dub Foundation. Kako vole da kažu, oni su žanr za sebe. Njihova jedinstvena kombinacija žilavih ritmova džungle, dub basova i divlje gitare, čine ih jednim od najboljih live bendova na svijetu. Publika na Tjentištu biće u prilici uživati i u pjesmama sa njihovog novog albuma “Access Denied” koji izlazi 24. aprila. Za odličnu atmosferu na Jägermeister main stage-u ove godine zaduženi su i Van Gogh – Goran Bare & Majke – Urban & 4 – Zoster – Ritam nereda – Buč Kesidi – Darko Rundek & ekipa – Kultur Shock – Kanda, Kodža i Nebojša.

Posebnu energiju sa sobom nose koncerti u OK kampu. Ni ovoga puta nismo zaboravili najvjerniju festivalsku publiku OK kampere, koji će biti u prilici da uživaju u odličnom dnevnom live programu na Sensation OK stage-u, gdje ih očekuju sjajni nastupi Love Hunters – Mortal Kombat – Who See – Atheist Rap – Marčelo i Napeti quintet – Mile Kekin

Uskoro donosimo još novih imena koji će biti zaduženi za program na Cockta OK summer stage-u, omiljenom mjestu za chillanje kraj bazena, ali i na OK after partiju u kampu.

Ne propustite sjajnu zabavu na Tjentištu 17/18/19 jula, osigurajte svoje mjesto na vrijeme, uživajte u odličnoj muzici, ali i neponovljivoj avanturi koje vam nude brojni sadržaji u NP Sutjeska. I ove godine za ljubitelje adrenalina u ponudi je rafting rijekom Tarom, kroz najdublji evropski kanjoj, kao i planinarska šetnja do jednog od najljepših prirodnih fenomena na ovim prostorima – Trnovačkog jezera u obliku srca. Nećemo propustiti da posjetimo i neke od najljepših vidikovaca u nacionalnom parku sa pogledom na Maglić i jednu od poslednjih evropskih prašuma – Perućicu.

Paketi ponude za boravak na Nektar OK festu dostupni su na zvaničnoj stranici festivala www.okfest.net/#booking . U ponudi su ograničene količine Paketa III /60 KM/ koji podrazumjeva trodnevni boravak u OK kampu, festivalsku ulaznicu i organizovani prevoz iz većih gradskih centara u BiH, te paketa OK kamp /35 KM/ u okviru kojeg je obezbjeđen boravak u kampu i festivalska ulaznica. Za sve ljubitelje prirode, kampovanja i dobre muzike OK kamp i ove godine otvaramo dan ranije, tj. 16. jula. Od ove godine kupovina paketa OK kamp (boravak u kampu + festivalska ulaznica) moguća je preko aplikacije HuHu, prodajnih sistema kupikartu.ba i Gigstix , kao i na samom festivalu, na recepciji OK kampa.

Nektar OK Fest i ove godine prate prijatelj festivala kompanija m:tel i Addiko banka, banka partner festivala.