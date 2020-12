Antonijević: Najvažnije je da se krici jasenovačkih žrtava čuju što dalje

Režiser Predrag Gaga Antonijević izjavio je povodom ulaska u distribuciju širom Amerike njegovog filma "Dara iz Jasenovca", koji je i srpski kandidat za "Oskara", da je jedina svrha i jedino važno da se glasovi jasenovačkih žrtava, koji su 75 godina gušeni, čuju što dalje.

Od 5. februara kada film "Dara iz Jasenovca" uđe u američku distribuciju, ova teška i potresna priča o dugo prećutkivanom jasenovačkom užasu obići će cijeli svijet.

Iz distributerske kuće "Studio 101", koja je zaključila ugovor o američkim pravima za film, napominju da su privilegovani što je na njima odgovornost da američku publiku upoznaju o ovoj nevjerovatnoj priči.

Antonijević je za "Sputnjik" istakao da sve to nesumnjivo predstavlja dodatni "vjetar u leđa", utoliko prije što je film "Dara iz Jasenovca" ušao u trku za "Oskara", ali i za nagradu "Zlatni globus" i to u svim kategorijama.

"Naši filmovi veoma teško dolaze do distribucije u Americi, ne zbog kvaliteta, već zbog toga što svako ko radi distribuciju u SAD mora da uloži ogroman novac u marketing filma. Kad radiš španski film znaš da imaš 60 miliona Latinosa pa možeš i da očekuješ da se te pare vrate. To, međutim, nije slučaj sa filmovima koji dolaze sa Balkana i iz Istočne Evrope. Za nas je izuzetno povoljno to što su ljudi iz `Studija 101` zavoleli ovaj film", rekao je Antonijević.

On je naveo da je vijest o distribuciji sada samo objavljena, a da je prije pet mjeseci sve počelo, sve je prošlo cijelu njihovu proceduru, napravljene su marketinške procjene i donesena odluka kako cijeloj toj stvari treba da se priđe.

"Vest je važna, pogotovo što `Dara` ide u paketu sa Univerzalovim filmovima po svetu", rekao je Antonijević.

Na pitanje da li li to znači da film ima šansu za uspjeh neuporedivo veću od svega što se do sad moglo očekivati, Antonijević je rekao da je sve to donekle tačno, ali, da ima i sto drugih zemalja koje učestvuju u izboru najboljeg stranog filma.

"Najvažnije od svega jeste da ljudi ovde na ovaj film zaista sjajno reaguju. Jako veliki broj ljudi u Americi ga je već video za ovih pet meseci, a u sve to uključeno je i oko 20 organizacija koje se bave Holokaustom. Ovaj film jednostavno ima neku snagu, naraciju koja je razumljiva Amerikancima. Već 30 godina pravim filmove i živim u Americi, pa je i to malo pomoglo. Neka naš film posluži kao kamen temeljac za buduće filmove na tu temu, a daće Bog da ih bude više, da se taj jasenovački zavet uspostavi, održi i da jednostavno svi mi to nikad ne zaboravimo", rekao je on.

Antonijević je istakao da je osnovna dilema svima koji su učestvovali u pravljenju tog filma bila kako da se uspostavi estetika zla.

"Kako da film ostane gledljiv, a da opiše svo to zlo koje se dešavalo. Bilo je veoma teško proceniti do koje mere pokazati sve te stvari. Mislim da smo našli meru koja je ostavila film na nivou uznemirenja, često i plača, ozbiljnih emocija, ali nije prešla u nešto što je nemogucće gledati. Šta je bilo bitno? To je film o tome kako su nas ubijali ali to je i film o životu. Mora život da prevlada i da ide dalje. Uvek sam mislio da mi moramo celu tu priču da ispričamo tako što ćemo da siđemo u srce tame, a u isto vreme da možemo da se vratimo nazad. Mislim da nam je to pošlo za rukom. No, publika će proceniti", rekao je režiser.

On je naglasio da su znali da će film imati veliku pažnju i da će je tek imati, te da je bio malo iznenađem "tom nekom beogradskom zlonamernom pričom", ali nije želio na to da se obazire. "Ne može čovek da se obazire na laži i neistine. Ne može se neistinama ići na priču o Jasenovcu. Ovaj film govori za sebe i priča sve što treba da se ispriča. I ja nemam potrebe da objašnjavam nikom ništa", rekao je on.

Antonijević je dodao da se vodilo računa, s obzirom na senzitivnost priče, da film bude zasnovan na nekim faktima koja su već provjerena. "Na primjer, Luburićev govor je autentičan, nije imalo potrebe da bilo šta izmišljamo. Ta količina zla i užasa koje su ustaše uspele da poseju je tolika da je prosto bilo muka gledati to i sagledati, a kamoli upotrebiti nešto od toga", rekao je on.

Antonijević je rekao da, kada su "Oskar" ili "Globus" u pitanju, ne treba imati prevelika očekivanja i da uvijek dolaze novi, genijalni ljudi.

"Ali ovaj film je veoma snažan i ostavlja ljude potpuno u šoku. Kako će se dalje sve to odvijati - niti mogu da predvidim, niti želim. Prošle godine je Akademija stranom filmu dala četiri `Oskara`, ove godine to sigurno neće biti slučaj, moraće da se vrate američkom filmu, tako da treba biti skroman u očekivanju. Najbitnije je da je film otišao u svet i da cće se priča o Jasenovcu čuti. To je jedino važno", zaključio je Antonijević.

Radnja filma "Dara iz Jasenovca" prati sudbinu srpske djevojčice Dare koja je zajedno sa majkom, braćom i sestrama transportovana u kompleks koncentracionih logora Jasenovac. Dok se oko nje odvijaju neizreciva zvjerstva, mlada Dara mora da prizove ogromnu hrabrost da zaštiti svog maloljetnog brata od strašne sudbine, da zaštiti sopstveni opstanak i zacrta nesigurni put ka slobodi.

Američka premijera filma "Dara iz Jasenovca" koji je izabran za srpskog kandidata za 93. nagradu "Oskar" planirana je za 5. februar 2021. godine.

Distributerska kuća "101 studio" zaključila je i zvanično ugovor o američkim pravima za film reditelja Predraga Antonijevića, saopštio je distributer filma "Megakomfilm". Član Izvršnog odbora "Studija 101" Ron Burkle istakao je da ga je dirnula nepoznata priča ispričana o Dari iz Jasenovca.