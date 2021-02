Antonijević: "Dara iz Јasenovca" izazvala potrese u svijetu, ne samo na Balkanu

Film je izazvao potrese u svijetu, ne samo na Balkanu, i to je dokaz da smo napravili pravu stvar, istakao je Predrag Antonijević, režiser filma "Dara iz Јasenovca" u intervjuu za RTRS.

Da budem pošten, očekivali smo velike reakcije, jer ovo je prvi film koji direktno govori o logoru smrti Јasenovcu. Ali moram prizanti, prevazišlo je i naša očekivanja, jer pojavio se jedan fenomen, da ga ljudi ocjenjuju, a da ga nisu ni pogledali. Američki mediji su označili film kao srpsku propagandu. LA tajms je rekao da je Јasenovac bio pakao za Јevreje, a da je film imao primarni cilj da označi djecu i Srbe kao žrtve. Što i jeste tačno, ali je izazvalo čitavu lavinu komentara – naglašava Antonijević za RTRS.

On se osvrnuo i na kritike filma koje stižu iz zemalja okruženja, prije svega iz Hrvatske.

– U Hrvatskoj je bila kao neka vrsta olakšanja, jer je bilo kritike, kao da će one presuditi da logor u Јasenovcu nikada nije ni postojao. Diskusija se izmjestila iz svijeta filma i prešla je u političku arenu. Bilo je i začuđujućih reakcija i u Beogradu, jer su neki jedva dočekali da je ovaj film proglašen srpskom propagandom. Što je to tako, trebalo bi sami da se zapitamo. Јasenovac je jedna od tema koja bi trebala da nas spaja, i da se ne gložimo – tvrdi Antonijević.

Režiser “Dare iz Јasenovca” naglašava da je film rađen isključivo po istorijskoj građi.

– Čistog srca smo ušli u pravljenje filma, detaljno smo se bavili temom, i ni jednog trenutka nismo želili da stavimo u film nešto što nije istinito. Svi segmenti mogu se naći u presudama poslije rata, i izjavama svjedoka. Što to nekome ne odgovora, to je neka druga priča. Nažalost, moramo hiljadu puta da ponovimo istinu, da bi je neko prihvatio, dok neki drugi narodi to sa lakaćom postižu. Žele da nam nametnu krivucu za 90-te godine prošlog vijeka. Stereotip je napravljen, mi smo ružni, a svi drugi su cvijećke. Ovaj film je započeo misiju da postavimo stvari na svoje mjesto. Sami ne smijemo dozvoliti da nam neko govori kakve mi to filmove pravimo – naglašava Antonijević.

Antonijević je govorio i o pritiscima, prije svega političkim, i sa koje strane su dolazili.

– Pod parolom demokratije Zapad se često zalaže za bombe. Mi smo u tom propagandnom ratu izvukli deblji kraj. Lako je napraviti film o ružnom, prljavom, zlom Srbinu, i on će naići na simpatije u zapadnim krugovima, ali onda treba da se pitamo kome uistinu služimo. Skandalozno je da se naše žrtve ne priznaju. Važno je da se govori o filmu. Novine pišu U Turskoj, Maleziji, preko 60 portala je objavlo trejler, i on će biti prikazan manje više u cijelom svijetu, a imaće i svoje nastavno štivo. Kroz film vodiće se debata o holokaustu i genocidu, i preko filma Јasenovac i NDH i zločini u njoj biće tema na svim merdijanima – poručio je Antonijević.

“Dara iz Јasenovca” tek treba da ugleda svijetlo dana, a Antonijević je ponudio još neke prijedloge, koji bi mogli da se snime.

– Prije svega Košare, to bi mogla biti sledeća tema, potom “Žuta kuća”. Imam scenario za film “Јanjičar”, jer imamo mi njih i danas, a ne samo u doba turske vladavine. Potom naše golgote u Prvom svjetskom ratu, pa i u ovom posljednjem. Sve su to teme s kojima bi se istina o našem narodu probijala i u svjetskim okvirima – zaključio je Antonijević.

On je istakao i mudar potez Vlade Republike Srpske, kada je arhivsku građu iz Јasenovca, prvo poslala u Muzej holokausta u Njujorku, gdje su svi eksponati i rukopisi kopirani.

– Ispostavio se to kao veoma mudar potez, jer sve što imate u Јasenovcu, imate i u Njujorku, i koristili smo tu građu. Moram da kažem da smo mi ponudili da organizujemo gledanje filma u Hrvatskoj za novinare, ali stigao nam je veoma štur odgovor da nisu u mogućnosti, u smislu da je sala sada u rekonstrukciji. Slično je i sa mojim filmom “Spasilac”, koji je Vlada Hrvatske zabranila još 1998. godine. Vjerovatno tako nemaju snage da pogledaju i Daru i suoče se sa istinom – rekao je Antonijević.

“Važno je da čuvamo Srpsku”

– Film nam pokazuje koliko je važno da čuvamo Republiku Srpsku, da nam se nikada ovako nešto ne ponovi. Uz sve naše političke razlike, mi moramo da uspostavimo crvenu liniju, a to je opstanak Srpske, i to je najvažnija stvar za budućnost naše nacije – istakao je Predrag Antonijević, režiser filma “Dara iz Јasenovca” u intervjuu za RTRS.

Premijeru filma “Dara iz Јasenovca” možete gledati i na RTRS, u subotu od 20 časova.