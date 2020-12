Animirani film "Veliki robot" Vojina Vasovića trijumfovao u Kanadi

Najnoviji kratki animirani film "Veliki robot" (Just For The Record) autora Vojina Vasovića, studija "To Blink Animation", osvojio je četiri nagrade na kanadskom festivalu kratkog filma "Canada Shorts" u Nju Bransviku, javili su producenti.

Film je dobitnik glavne nagrade Grand Prix festivala, Nagrade za najbolju režiju, Najbolji kanadski film i Najbolji animirani film. Na svojoj premijeri u Indiji iste nedelje, "Veliki robot" je osvojio Zlatnu nagradu u kategoriji za Najbolji kratki animirani film na Mumbai Internacionalnom Film Festivalu. Animirani film prati sudbinu malenog robota-diktafona Reca, koji pokušava da se sprijatelji sa pticom ne bi li mu pomogla da presnimi svoju memoriju. Scenario i režiju potpisuje spomenuti Vojin Vasović, dok je art direktor projekta Nikola Stepković, a film je nastao u koprodukciji sa beogradskim studijom "Digital Ashets Tailors" i uz "To Blink Studio" iz Kanade. Ostvarenje su podržali Filmski centar Srbije, grad Kragujevac, Ontarijski fond za umetnost (Ontario Art Council), Kanadski umetnički fond (Canada Council for the Arts) i regionalni investicioni fond Animond. Od 2.500 pristiglih prijava, "Veliki robot" je među 20 odabranih za prikazivanje na Internacionalnom festivalu animiranog filma u Palm Springsu od 22. decembra do 2. januara. Nakon Holandije, Njemačke, Kine i Kanade, film će se predstaviti takođe i italijanskoj publici na "Punto Di Vista" festivalu u takmičarskom programu ovog meseca i Animakids programu Malog festivala Animacije 23. decembra. Australijska premijera rezervisana je za Flikerfest 30. Internacionalni festival kratkog filma, koji će se održati od 22. decembra do 31. januara 2021. godine. Dok "Veliki robot" osvaja festivale, ekipa studija "To Blink Animation" vredno radi na novim kratkim animiranim filmovima "Ja sam Akiko" Damira Romanova i "Ruben i Papagaj" Stevana Mitrovića, kao i na svom prvom dugometražnom animiranom filmu "Bio dvaput jedan kralj" po scenariju Dunje Petrović i Vojina Vasovića.