Album "Bitlsa" najpopularniji album u istoriji

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" proglašen je najpopularnijim britanskim albumom u istoriji, saopštila je britanska organizacija „Ofišl čarts kompani“.

Na albumu poznate četvorke iz Liverpula objavljeni su njihovi veliki hitovi With a Little Help from My Friends i mnogi drugi, prenosi AP.

Kako se navodi, nakon objavljivanja tog albuma bend je prestao da ide na turneje i usredsredio se na studijski rad pod vođstvom producenta Džordža Martina.

Na top-listi najpopularnijih albuma u istoriji, iza „Bitlsa“ su se našli Adel sa albumom „21“ i grupa „Oejzis“ sa albumom (What's the Story) Morning Glory?.