20 zanimljivosti o Snježani i Patuljcima

Danas je godišnjica premijere "Diznijevog" filma, evo 20 zanimljivosti o popularnoj crtanoj bajci!

Crtani film "Snježana i sedam patuljaka" premijerno je prikazan 21. decembra 1937. godine. Bajka Braće Grim, ispričana kroz pokretne crteže studija Volta Diznija, osvojila je srca djece širom svijeta, i dan-danas važi za crtani klasik.

Ovo niste znali o "Snježani i sedam patuljaka"!

1. Mnogi ga smatraju prvim dugometražnim crtanim filmom, ali to nije tačno. Prije "Snježane", snimljeno je najmanje još sedam takvih, od kojih je samo nekoliko čitavo i danas. Međutim, "Snježana" jeste prvi dugometražni crtać urađen isključivo tehnikom ručne animacije.

2. Originalni budžet filma bio je 250.000 dolara, ali je na kraju dogurao do 1,5 miliona, što je bila nevjerovatna suma za kraj tridesetih godina. Dizni je zbog toga morao da stavi kuću pod hipoteku!

3. Ali, pošto je "Snježana" čitave godine bila najisplativiji film, samo od zarade od tog projekta izgradio je studio "Volt Dizni" u Burbenku.

4. Lilijan, Diznijeva supruga, smatrala je da će film biti potpuna propast.

5. Animatori su uradili, prebrisali, prepravili ili bacili na hiljade slika, prije nego što su konačno dobili finalni izgled patuljaka. Taj proces trajao je dvije godine.

6. Šest patuljaka imalo je obrve kao Volt Dizni, jedini izuzetak je Srećko, koji ima čupave, bijele obrve.

7. Lusil Lavern, koja je davala glas kraljici i vještici, pred svako snimanje vadila je vještačke zube kako bi vještica zvučala što starije i vjerodostojnije.

8. Snježana, poslije buđenja, u znak pozdrava ljubi samo šest patuljaka. Pospanka nije poljubila.

9. Princ je trebalo da bude mnogo istaknutiji lik, ali postojali su brojni problemi sa animacijom njegovog lika, pa je Dizni odlučio da mu znatno skrati "vrijeme" na ekranu.

10. Adrijana Kaseloti imala je 19 godina kada je dobila priliku iz snova, da pozajmi Snježani glas. Dizni joj je ponudio izuzetno strog ugovor, prema kom nikada više, nakon tog filma, nije smjela da nastupa na pozornici ili filmu.

11. To Adrijanu nije spriječilo da, makar na par sekundi, pozajmi glas u filmu "Čarobnjak iz Oza". U pjesmi "If I only had a heart", možete čuti Adrijanu kako pita "Gdje si, Romeo".

12. Nakon emitovanja filma u njujorškom "Rejdio siti mjuzik holu", vlasnici sale bili su primorani da zamijene sjedišta. Bioskop je bio opremljen sjedištima presvučenim somotom, koji je upropašćen jer bi se veliki broj najmlađih posetilaca toliko uplašio scene sa Snježanom u ukletoj šumi, da bi se upiškio na sjedište.

13. Adolfu Hitleru je ovo bio jedan od omiljenih filmova. Posjedovao je kopiju i često je prikazivao u svojoj kući, a navodno je čak i crtao skice likova iz filma i zamišljao šta bi dalje radili.

14. Frenk Čerčil i Leri Mori komponovali su 25 pjesama za film, a iskorišćeno je manje od pola tog broja.

15. "Snježana" je prvi film, igrani ili animirani, čija je muzika objavljena kao album.

16. Nakon ogromnog uspjeha "Snježane i sedam patuljaka", Dizni je planirao i nastavak "Snježanin povratak". Nikada nije dogurao dalje od pretprodukcije, i Volt nikada nije otkrio zašto nije snimio i drugi dio.

17. "Disney Toon" studio je početkom ovog vijeka radio na zamišljenom pred-nastavku filma. Trebalo je da se zove "Patuljci", a reditelj Majk Disa planirao je da prikaže kako su se patuljci upoznali, kako je patuljak koji ne priča izgubio glas kada je prisustvovao smrti svoje majke, i kako je Zla kraljica ubila Snježaninog oca. Od ovog projekta odustalo se 2006, kada je "Disney" kupio "Pixar" i za novog kreativnog čelnika postavio Džona Lasetera.

18. Među filmovima koje je Dizni navodio kao djela koja su uticala na to kako je "Snježana" ispala su "Romeo i Julija", "Nosferatu", "Kabinet doktora Kaligarija" i "Doktor Džekil i mister Hajd".

19. Na 11. dodjeli Oskara, Dizni je nagrađen počasnim Oskarom za "značajnu inovaciju koja je oduševila milione i postavila temelje novog žanra zabave". Uručen mu je jedan Oskar normalne veličine, i sedam malih.

20. Ovo je film koji je pokrenuo "ludilo" zvano prateća roba iz nekog crtaća. Prije njega, niste mogli da kupite šolju ili majicu sa motivima iz filma.