Xiaomi: "Tehnologija koja u potpunosti puni telefon za osam minuta"

Koristeći modifikovani Mi 11 Pro sa baterijom od 4.000 mAh, Xiaomi kaže da je u stanju da potpuno napuni telefon za 8 minuta preko 200W žičanog sistema "HyperCharge" ili za 15 minuta sa bežičnim punjenjem od 120W.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021