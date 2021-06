Xiaomi može napuniti smartphone za osam minuta

Kineska kompanija Xiaomi je testirala svoj novi sistem brzog punjenja te je oborila sve dosadašnje rekorde koji se odnose na punjenje žičanim i bežičnim putem.

Xiaomi je koristio novu Hyper Charge tehnologiju za modificirani smartphone M11 Pro s baterijom od 4.000 mAh. Kompanija je uspjela napuniti bateriju od 0 do 50 posto kapaciteta za tri minute i 23 sekunde, a do 100 posto za samo osam minuta putem 200W žičane konekcije. U demonstraciji 120W bežičnog punjenja, proces potpunog punjenja je obavljen za 15 minuta.

U smartphoneu je bila 10C grafenska baterija.

Zasad nema informacija kada će nova tehnologija ući u masovnu proizvodnju.

Ovo nije prvi put da je Xiaomi oborio rekord u brzini punjenja. Prethodno je Mi 10 Ultra napunjen za 23 minute putem 120W žičanog punjenja, Takođe, ranije je modificirana verzija modela Mi 10 Pro putem 80W žičanog punjenja napunjen za 19 minuta.

Rivali kao što su Vivo i Oppo takođe bilježe napredak. Brzi 120W punjač kompanije Vivo napuni gaming smartphone s 4.000 mAh baterijom za 15 minuta, dok Oppo pomoću 125W sistema za 20 minuta napuni bateriju od 4.000 mAh.

