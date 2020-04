Virus korona mutirao: Postoji najmanje 30 sojeva, šta to znači i da li otežava borbu

Mutacije su normalan dio evolucije virusa, pa je tako i novi korona virus mutirao i to, kako istraživači sa univerziteta u kineskoj provinciji Žeđijang tvrde, u više od 30 sojeva.

Koliko su te promjene značajne, i dalje se istražuje, ali ono što se za sada zna jeste da korona virus mutira sporije nego drugi respiratorni virusi poput onih koji izazivaju grip, te da promjene koje se dešavaju nemaju praktičan značaj.

Svi virusi mutiraju vremenom, a kako se umnožavaju tako se greške koje tada nastaju upisuju u njihov genetski kod. Te mutacije vremenom čine da nastaju različiti sojevi virusa, ali uglavnom ne utiču na to koliko je on zarazan, niti kako se on prenosi.

Epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović kaže da mutacije koje se dešavaju imaju naučni značaj koji omogućava da se virus prati, tačnije da se dobije uvid u način na koji se on razvija.

– Korona virus se mijenja sporo. Generalno se RNK virusi menjaju sporo, a te promjene nemaju praktični značaj, nemaju značaj za nas. S druge strane, te promjene su značajne za nauku jer zahvaljujući njima možemo da pratimo kako se virus razvija, na koji način i gdje je došao, odakle je krenuo – rekao je Radovanović i dodao da su te promene minimalne i da se kod virusa suštinski ništa ne mijenja.

Endru Rambot, stručnjak za evolucionu molekularnu biologiju sa Univerziteta u Edinburgu, u izjavi za magazin Sajens, istakao je da novi korona virus akumulira u prosjeku između milion i dva miliona mutacija mjesečno, “što je dva do četiri puta sporije od virusa gripa”.

Trevor Bedford, naučnik Istraživačkog centra za rak “Fred Hačinson” objavio je na Tviteru da virus gripa mutira jednom u svakih 10 dana.

– Većina tih mutacija su bez posljedica, ali s vremena na vrijeme, pojavi se ona jedna koja ugrožava imunizaciju čoveka na grip. Zbog toga svake godine moramo da imamo novu vakcinu, a to je razlog i što vakcine nisu uvijek 100 odsto uspješne – objasnio je Bedford.

Kako, pak, prenosi Skaj njuz, naučnici tvrde da su došli do direktnih dokaza da je kod korona virusa došlo do mutacija kojima se znatno mijenja njegova patogenost.

Ova saznanja rezultat su studije koju je načinio tim čiji je član bio istaknuti epidemiolog Li Lanđuan, navodno prvi stručnjak koji je zarad suzbijanja širenja ovog virusa predložio totalnu izolaciju Vuhana, kineskog grada iz kojeg je pandemija potekla.

Tokom studije su ispitani uzorci koji su u ranoj fazi pandemije uzeti od 11 pacijenata jedne bolnice u gradu Hangžuu, a “ultradubokim sekvenciranjem” utvrđeno je postojanje 33 mutacije virusa poznatog pod nazivom SARS-CoV-2, među kojima je bilo 19 novih, navodi Skaj njuz.

Najsmrtonosniji tip zadesio Evropu

Inače, novi koronavirus koji je mutirao u najmanje 30 različitih tipova, najsmrtonosniji je bio onaj koji se proširio u Evropi, objavio je tim istraživača sa kineskog Univerziteta u Žeđijangu i otkrio da postoji na desetine tipova virusa, a da su 19 novih, koji nikada ranije nisu viđeni.

Kineski naučnici kažu da su njihovi rezultati prvi koji pokazuju da mutacije ipak mogu uticati na težinu bolesti.

Paralelna istraživanje u Sjedinjenim Americkim Državama pokazala su da se epidemija u SAD širila kroz dvije različite grupe korona virusa, tip A dominira zapadnom obalom, a tip B ima veću rasprostranjenost u Njujorku.

Stručnjaci navode da se epidemija tipa A proširila na Sjedinjene Države iz Kine, dok bi epidemija tipa B, koja je pogodila Njujork, vjerovatno došla iz Evrope.

Naučnici vjeruju da SARS-CoV-2 neprestano mutira kako bi nadvladao otpornost imunološkog sistema u različitim populacijama.

Te su mutacije primjećene su i u nekoliko teško pogođenih evropskih zemalja, poput Italije i Španije, prije nego što su se proširile na Njujork.

Pri razvoju lijekova i vakcina, što je hitno, mora se ipak voditi računa o uticaju ovih akumulacijskih mutacija, poručuju istraživači.