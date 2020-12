Video igrice su danas veći biznis od filma i sporta zajedno, ovo je 10 najprodavanijih tokom 2020.

Pandemija korona virusa vinula je u nebo proizvođače video igrica koji sada zarađuju više nego industrija filma i sporta zajedno.

Svjetski prihodi od video igara skočili su 20 odsto u ovoj godini, na 179 milijardi dolara. U isto vrijeme, filmska industrija prihodovala je 100 milijardi dolara, dok su sportske aktivnosti stale na 75 milijardi.

Skoro svi poslovi pogođeni su pandemijom, karantinima i zatvaranjem. Čini se da je industrija video igara jedna od rijetkih koja je napredovala tokom pandemije i kojoj predviđaju i dalji rast u 2021. godini, posebno ako se ima u vidu nedavni izlazak najnovije Sonijeve konzole na tržište.

- Sigurno je da će do pada doći kada se pojavi efikasna i jeftina vakcina, ali sam siguran da će do kraja 2021. godine i dalje biti milijarde ljudi koji će čekati vakcinu. Tako da, pad očekujem tek 2022. godine, do tada samo rast – smatra Luis Vord, analitičar gejminga.

Biznis video igara procvjetao je zbog dosta slobodnog vremena koje smo provodili u kući, ali i zbog velikog broja novih načina da se one igraju. Prošla su vremena kada je bilo neophodno imati konzolu i kupovati video igre. Danas se igre igraju i na telefonima, preko aplikacija i nisu ograničene na konzolu jednog proizvođača.

Iako prodaja konzola doprinosi ukupnom prihodu, to nije jedini vid zarade, pa ni najveći. Trenutno je najbrže rastući biznis razvoj video igara za mobilne telefone. Njihova prednost u odnosu na konzole je njihova cijena.

Došlo je do promjena u navikama gejmera, pa se tako igre kupuju sve više online preko Steama i drugih platformi. Iz tog razloga ne čudi da je došlo do pada prodaje fizičkih kopija igara, dok je digitalna prodaja zabilježila rast od preko 12 posto.

Ipak, najveća zarada ne dolazi do prodaje igara već od mikrotransakcija. Sada su besplatne igre sve dostupnije, ali je prosto nemoguće ne potrošiti neke pare za premium nalog, dodatne živote, bržu gradnju, ljepše kostime…

10 najprodavanijih video igara tokom 2020.

1. Call of Duty: Black Ops: Cold War

2. Call of Duty: Modern Warefare

3. Animal Crossing: New Horiyons

4. Madden NFL 21

5. The Last of Us: Part II

6. Ghost of Tsushima

7. Assassin’s Creed: Valhalla

8. Final Fantasy VII: Remake

9. Marvels Avengers

10. Super Mario 3D All Stars