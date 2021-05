Uskoro stiže novi Call of Duty!

Iz Activisiona su potvrdili kako će sljedeći Call of Duty biti lansiran na jesen i bit će integriran s Warzoneom. Na njemu radi razvojni studio Sledgehammer Games.





Dočekali smo tu novost koja nije novost – sljedeća igra iz serijala Call of Duty potvrđena je za jesen 2021. Prilikom objave financijskog izvješća za zadnji kvartal, u Activisionu su poručili kako novi CoD priprema ekipa Sledgehammer Gamesa te da će to biti “premium Call of Duty” (što znači sa single-player kampanjom, co-op modom i multiplayerom) koji će se integrisati s Warzoneom slično kao prošlogodišnji Cold War.

Ekipa Sledgehammer Gamesa do sada je samostalno radila na dvije igre: Call of Duty: Advanced Warfare te WWII iz 2017. Prema aktualnim glasinama, navodi Hcl.hr, čini se kako će se Call of Duty ponovno vratiti na tematiku Drugog svjetskog rata. Kao kodno ime igre spominje se Vanguard, ali nije još sigurno hoće li se to ime zadržati. Jasno je samo da ovogodišnji CoD neće biti nastavak Black Opsa ni Modern Warfarea na kojima rade ekipe Treyarcha i Infinity Warda.

Iz Activisiona su ovom prigodom takođe otkrili da Call of Duty igre mjesečno igra 150 milijuna igrača. Od toga najveći broj igrača igra CoD Mobile i Warzone, no i “premium” igre su dovoljno isplative da ćemo ove godine dobiti 18. Call of Duty po redu.