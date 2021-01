Astronomima poznat i kao planeta – hanibal, jer je “pojeo” svoje mjesece – satelite, trenutno se prati sa Zemlje zahvaljujući svemirskim letjelicama. I sada je otriveno nešto veoma neobično.

Naime, svemirska letjelica "Juno" koja kruži oko Jupitera otkrila je FM radio signal koji dolazi sa Jupiterovog mjeseca Ganimed.

Ovo je prvo otkriće koje dolasi sa nekog od Jupiterovih satelita.

JUST IN - The Juno spacecraft orbiting Jupiter has discovered an FM RADIO SIGNAL coming from the moon Ganymede. The find is a first-time detection from the moon.

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 11, 2021