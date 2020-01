Sutra se ukida podrška za Windows 7, šta to znači za Chrome?

Od sutra, Microsoft više neće nuditi zvaničnu podršku za Windows 7 operativni sistem. Međutim, ostaje pitanje šta će biti sa Google Chrome pretraživačem.

Google je istakao da planira da nudi podršku za Chrome na Windowsu 7 bar godinu i po dana nakon što Microsoft prestane da pruža podršku.

To znači da će Chrome i dalje da dobija ažuriranja, i to bar do 15. jula 2021. godine.

Važnost ažuriranja za Chrome je u tome što će omogućiti web pretraživačima da rade na Windows 7 i Windows 10 sistemima bez problema.

Ovu objavu su mnogi očekivali, a naročito korisnici Chromium Edge pretraživača, piše sajt "Neowin".

S obzirom na to da će Chrome u potpunosti biti podržan za Windows 7, to znači i da će i Edge takođe biti podržan, bar još tih godinu i po dana.