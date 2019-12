Ako vas je možda nekada interesovalo kako je to biti božiji sin Isus Hrist, to ćete od sada moći da probate u najnovijoj video igrici "I am a Jesus Christ".

U njoj ćete moći da probate da izliječite jednu ženu, ili da na primjer od jedne stvorite više riba, moći ćete čak da probate da pomjerite nadgrobnu ploču sa vašeg (Isus) groba i uskrsnete... Igricu je smislio tim iz kompanije SimulaM i najavljuju da će je uskoro i izbaciti na tržište.