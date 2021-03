Stigao telefon sa najbržim ekranom na tržištu

Radi se o modelima RedMagic 6 i RedMagic 6 Pro koji su već pušteni u prodaju u Kini, a nešto kasnije ovog mjeseca će stići i na ostala tržišta.

RedMagic 6 ima Qualcomm Snapdragon 888 procesor, aktivno hlađenje ventilatorom, OLED ekran od 6.8 inča rezolucije 1080p i frekvencije osvežavanja od čak 165Hz, što znači da poseduje trenutno najbrži ekran na tržištu, prenosi portal b92.

RedMagic 6 Pro je gotovo identičan, ali dolazi sa 18 GB RAM-a i podržava 120W punjenje, tako da se njegova baterija od 4.500 mAh može napuniti za svega 17 minuta.

Nazad su tri kamere od 64MP, 8MP i 2MP, dok je napred selfie kamera od 8MP.

Standardni RedMagic 6 napaja veća baterija od 5.050 mAh koja podržava sporije 66W punjenje, pa je potrebno 38 minuta da se u potpunosti napuni.

The RedMagic 6 Series comes with a whopping 165Hz screen https://t.co/S6WNxYUaCq pic.twitter.com/XNFkEVpSHI

— Android Police (@AndroidPolice) March 5, 2021