Šta sve možete da uradite sa novim Instagram opcijama?

Instagram je najavio uvođenje niza manjih promjena na svojoj platformi, koji će korisnicima dati nove mogućnosti. Među njima je i produženo trajanje striminga uživo, sa 60 minuta na do puna četiri sata.

Nova mogućnost emitovanja uživo biće dostupna svim korisnicima koji nisu kršili pravila u vezi sa intelektualnim vlasništvom. Svoje lajv prenose korisnici će moći da vide u svojim privatnim arhivama, slično kao što je to sa objavama i Story-jima slučaj, i to do 30 od objavljivanja.

Korisnici će, takođe, moći da preuzmu taj video materijal i da ga objave na drugim društvenim mrežama, navodi The Verge.

Instagram će, takođe, dodati i novu kategoriji - Live Now na IGTV, gdje će korisnici imati pregled prenosa uživo koji su dostupni u tom trenutku. U Instagramu se nadaju da će video zapisi uživo zadržati ljude u aplikaciji što duže.

Ovaj potez je motivisan velikim brojem platformi između kojih ljudi mogu da biraju kada žele da strimuju uživo, među kojima je Instagram pokušava sebe da učini konkurentnim.