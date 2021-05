Sprema se potpuno električni Lamborghini

Prvi potpuno električni Lamborghinijev automobil je zvanično potvrđen (u prodaji će se naći u drugoj polovini decenije), a italijanski proizvođač je najavio i da će cijelu svoju ponudu elektrifikovati do 2024. godine.

Predsjednik Lamborghinija Stefan Winkelmann je predstavio novu strategiju kompanije pod nazivom "Direzione Cor Tauri" tvrdeći da je novi pristup brenda potreban u kontekstu radikalnog mijenjanja svijeta, prenosi Seebiz.

"Naš odgovor je plan potpunog zaokreta i put ka održivoj budućnosti s tim da uvijek ostanemo vjerni našem DNK", rekao je Winkelmann.

Lamborghinijev plan ima tri faze. Prva je nazvana "Celebrating the combustion engine" i odnosi se na nove modele u ovoj i sljedećoj godini, uključujući dva nova modela s V12 motorima od kojih će jedan vjerovatno biti nasljednik Aventadora. Automobili iz ove faze će odati počast periodu kontinuiranog uspjeha, a korišćenjem motora s unutrašnjim sagorijevanjem će se proslaviti bogato nasljeđe brenda.

Nakon ova dva V12 modela, Lamborghini će krenuti putem potpune hibridne ponude do 2023. godine. Brend je već ponudio svoj prvi blagi hibridni model u formi hiperautomobila Sian, ali svoju prvu serijsku proizvodnju hibrida namjerava da počne za dvije godine. Do kraja 2024. godine će cijela Lamborghinijeva ponuda biti elektrifikovana, tako da se mogu očekivati hibridna verzija Urusa uz hibridne nasljednike Huracana i Aventadora.

Cilj Lamborghinija je da smanji emisiju CO2 za 50 odsto do 2025. godine, a kako bi se to ostvarilo, uložiće se 1,5 milijardi evra u elektrifikaciju. Kulminacija će biti dolazak prvog potpuno električnog Lamborghinija u drugoj polovini decenije. Detalji nisu otkriveni, ali je potvrđeno da će to biti potpuno novi model koji će postati četvrti član ponude.

(B92.net)