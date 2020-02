Preminuo Leri Tesler, čovjek koji je izumio "cut, copy i paste" opcije

Tesler je karijeru započeo ranih šezdesetih, kada kompjuteri nisu bili dostupni svima. Zahvaljujući njegovoj inovaciji, opcija poput cut, copy i paste, kompjuteri su postali mnogo jednostavniji za korištenje.

"Inovator opcija za rezanje, kopiranje, lijepljenje, mijenjanje i još mnogo toga nekada je radio u Xeroxu", napisala je kompanija Xerox na svom Twitter profilu: "Vaš radni dan je mnogo lakši zahvaljujući njegovim revolucionarnim idejama".

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon

