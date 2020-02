Posao u IT firmama za 33 učesnika "IT prekvalifikacije"

Od ukupno 100 polaznika pilot programa "IT prekvalifikacija", koji je prošle godine pokrenulo Ministarstvo za naučnotehnolški razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, njih 33 već je pronašlo posao u domaćim IT firmama, podaci su ovog ministarstva.

Ministar Srđan Rajčević ističe da je to premašilo i njegova očekivanja.

Ovaj program je, naime, pokrenut da bi se mladi visokoobrazovani ljudi iz Republike Srpske, koji nisu mogli da dobiju posao za koji su se prvobitno školovali, prekvalifikovali za vještine budućnosti, iz oblasti programiranja. Program je urađen u saradnji sa 30-tak IT kompanija iz Srpske, u kojima su se ovi mladi ljudi praktično osposobljavali za rad, te dobili priliku da ih nakon završetka obuke i zaposle.

Po projekcijama Ministarstva, te Inovacionog centra Banjaluka, koji su bili nosioci ovog programa, očekivalo se da bi posao moglo da dobije njih oko 20 odsto, ali ta očekivanja su odmah na početku ove godine premašena.

Lijepu vijest ministar Rajčević je podijelio na društvenim mrežama.

Прелиминарни резултати прошлогодишњег пилот пројекта “ИТ Преквалификација”: Већ у првим мјесецима 2020. 33 полазника запослено у домаћим ИКТ компанијама! Ово је премашило и моја очекивања. Настављамо! @mnrvoid_rs pic.twitter.com/FS5bUNmJwk — Срђан Рајчевић / Srdjan Rajcevic (@rsrdjan) February 11, 2020

On je, podsjećamo, ranije najavio da će od uspjeha obuke i zapošljavanja ovih mladih ljudi, zavisiti i da li će se narednih godina ići sa više polaznika ovakve prekvalifikacije u RS. Za pilot fazu Vlada RS izdvojila 300.000 KM, a Zavod za zapošljavanje, koji je takođe bio partner ovog programa, još 200.000 KM.

Direktor ICBL Drago Gverić ranije je za Srpskainfo objasnio i da je program prekvalifikacije napravljen upravo u skladu sa potrebama IT industrije, na osnovu onoga što su same kompanije rekle o tome gdje im je potrebno najviše radnika.

Svi polaznici su najprije prošli 240 časova teoretske obuke sa predavačima iz različitih oblasti, zatim 12 časova iz vještina projekt menadžmenta i timskog rada, a na kraju i 160 sati prakse u IT firmama sa mentorima. Sertifikate o uspješno završenoj prekvalifikaciji dobili su 3. decembra u Administrativnom centru Vlade RS.

Uslove za prvi "IT prekvalifikaciju" prošle godine je ispunilo ukupno 211 kandidata koji su morali da budu visokoobrazovani, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, te starosti od 24 do 40 godina, a prošli su i test kompetencija, IT pismenosti i engleskog jezika.

Većina njih se školovala se za neku oblast društvenih nauka, poput ekonomije, prava ili sociologije, mada je bilo i ljudi iz prirodnih nauka.