Pet skrivenih funkcija WhatsApp-a: Da li ih sve već koristite?

Donosimo vam pet savjeta za lakše korišćenje WhatsApp-a.

Koristite nestajuće poruke

Kada se dopisujete sa nekim, možete da podesite da vaše poruke nestanu iz razgovora poslije nedelju dana. Odaberite ime kontakta, a onda iz liste izaberite "Disapperaing Messages", i odaberite "On".

Sve što pošaljete, ipak, može da ostane na telefonu osobe sa kojom se dopisujete, uključujući fotografije ili video snimke. Ovo "nestajanje" važi samo za tekstualne poruke.

Oslobodite memoriju i vidite sa kim najviše pričate

Ako koristite iPhone ili Android, da biste vidjeli s kim se najviše dopisujete uradite slijedeće.

Settings -> Storage and Data -> Manage Storage. Dobićete listu kontakata po redosljedu ko najviše koristi memoriju vašeg telefona. Ako želite detaljnije podatke, kao što je broj poruka, fotografija i slično, samo odaberite kontakt. Odavde možete i lako ukloniti velike datoteke iz svog telefona, prenosi CNet.

Isključite zvuk određenog razgovora

Ukoliko ste član nekog grupnog četa i nervira vas što vam poruke non-stop stižu, ovoga se možete lako riješiti. Korisnici Android telefona mogu samo duže da zadrže prst na razgovoru, a onda precrtani zvučnik. Ako imate iPhone, prevucite ulijevo u razgovoru, a onda odaberite tri tačke, pa "Mute".

Možete da isključite zvuk na osam sati, nedjelju dana, ili sve dok ne odaberete opet da ga uključite, istim putem.

Sakrijte kada ste posljednji put viđeni na WhatsApp-u

Neki ljudi jednostavno ne žele da drugi znaju kada su bili aktivni. Evo kako da to isključite.

Otvorite Settings -> Account -> Privacy -> Last Seen. Zatim odaberite ko može da vidi vaš "Last Seen" status - svi, samo vaši kontakti, ili niko.

Isključite potvrdu o pročitanoj poruci

Ako biste hteli da sakrijete da ste pročitali neku poruku, onda uradite slijedeće. Odaberite Settings -> Account -> Privacy i isključite opciju "Read Receipts".

Važno je da znate da, ukoliko isključite ovu opciju, onda ni vi nećete moći da vidite kada je neko pročitao vašu poruku. Ovo ne važi za grupne četove, gdje će i dalje postojati potvrde kada je poruka pročitana.