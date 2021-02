"Pao" Viber: Kompanija upozorila korisnike da jednu stvar nikako ne rade

Problem nemaju svi korisnici, ali je Viber trenutno nedostupan određenim korisnicima u Srbiji, Grčkoj, Ukrajini, Bugarskoj... Pojedinim korisnicima radi desktop verzija.

Onima koji ne uspijevaju da joj pristupe aplikacija traži da se ponovo registruju ali onda ne šalje kod za potvrdu registracije.

Kompanija se oglasila na Tviteru i saopštila da nikako ne pokušavate da izbrišete i ponovo instalirate Viber!

Due to a technical issue, some of you are being logged out of your Viber accounts.

Please do not uninstall and reinstall Viber as it will not resolve the issue.

Viber will be back up very soon.

Thanks for your patience.

— Viber (@Viber) February 13, 2021