Instagram je postao omiljeni način dijeljenja fotografija i videa s ostatkom svijeta. I dok neki pažljivo čuvaju svoju privatnost dopuštajući samo odabranim osobama da vide njihove objave, drugi ih objavljuju slobodno i bez ikakvih ograničenja.

Ipak, s vremena na vrijeme pojavi se potreba da neke slike ili priče (Stories) podijelite samo s određenim ljudima.

Jedno rješenje je da svoj profil iz javnog pretvorite u privatni. Posjetite postavke (Settings) u svom profilu na Instagramu, odaberite opciju privatnost (Privacy) i potom provjerite kakvo je stanje vašeg računa, odnosno da li se radi o privatnom ili javnom računu. Želite li svoj račun učiniti privatnim, dovoljno je odabrati tu opciju u postavkama, pa će vaše fotografije i priče biti dostupne samo onim korisnicima koje ste lično odobrili.

Ako, međutim, želite i dalje da imate svoj profil otvoren za sve, postoji mogućnost da pojedine slike i objave “sakrijete” od cijelog svijeta, te da se one ne pojavljuju u pretraživanju.

Ako se vaša priča (Story) našla među izdvojenim ili popularnim pričama, vidjećete obavještenje o tome na svom profilu. Ukoliko želite da je uklonite iz tog popisa, kliknite na svoju priču i potom povucite prstom prema gore kako biste otvorili popis ko je sve pregledao vašu priču. U gornjem desnom uglu će se pojaviti krstić, odaberite ga i pojaviće vam se opcija skrivanja (Hide). Ta fotografija odnosno video više neće biti uključeni u vašu priču.

Postoji i mogućnost da pojedine priče sakrijete samo od nekih pratitelja, odnosno računa. Nakon što objavite priču, kliknite na opciju više (More) i potom odaberite postavke priče (Story Settings). Pronađite opciju “sakrij priču od” (Hide Story from). Ako dosad niste skrivali priče, pisaće 0 ljudi. Kliknite na taj broj i pojaviće vam se popis vaših pratilaca. Na vama je da odaberete one kojima ne želite pokazati svoju priču. Osim što možete sakriti priču od svojih pratitelja, možete je učiniti nevidljivom i za tačno određene račune (npr. šefa, roditelje, prijatelje…). Dok ste u “skrivanju priče od” (Hide Story from), samo u pretraživaču upišite ime njihovog profila na Instagramu i odaberite ga.

Sada su vaše priče sakrivene od tog (odnosno tih) korisnika sve dok ne promijenite postavke.

Želite li, međutim, sakriti svoje priče samo od pojedinog profila koji vas ne prati, dovoljno je otići na taj profil i odabrati meni u gornjem desnom uglu. U meniju koji se pojavi odaberite “skrivanje priče” (Hide Your Story) i potom potvrdite da želite sakriti priču. Taj profil više neće vidjeti fotografije, videa ili videa uživo koje od tog trenutka objavljujete u svojim pričama.

Bez obzira na to koji nivo privatnosti odaberete, ipak bi trebalo imati na umu da ako objavljujete javno vidljive fotografije, objavljujete samo one kojih se za nekoliko godina nećete stiditi ili koje vas neće dovesti u neprilike, piše zimo.hr.