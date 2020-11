Oboren rekord: Prodata najskuplja video-igra u istoriji

Ova video-igra je toliko koštala zbog toga što nikada nije otvorena, odnosno nikad nije izvađena iz originalnog pakovanja.

Takođe, u pitanju je i primjerak iz prve serije, pa i izgleda drugačije od svih ostalih koji su kasnije pravljeni, prenosi IGN.

Sajt Heritage Auctions je prodao još jedan primjerak ove video-igre ranije, i to za 38.400 dolara, a prethodni rekord za najskuplju video-igru iznosio je 114.000 dolara.

Heritage Auctions revealed it sold a sealed copy of the 1990 NES game Super Mario Bros. 3, yesterday, for a record breaking $156,000... The lot opened bidding at $62,500 and 20 bidders battled it out, to the final price... pic.twitter.com/0noPt5DWP6

