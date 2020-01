Novina na Instagramu zbog koje će se influenseri biti presrećni

Izvršni direktor Instagrama, Adam Moseri, najavio je da će se to uskoro promijeniti.

Instagram već neko vrijeme testira ovu opciju, a sad su i počeli da je uvode. Zasad je dostupna manjem broju korisnika, ali je Moseri naveo da se nada kako će, nakon testnog perioda tokom kojeg će se uvjeriti da sve radi kako treba, postati dostupna svima.

For those of you into your DMs, today we start to test Direct on the desktop web. Now, it’s only a small percentage of people for now — we need to make sure it works well — but we hope to bring this to everyone soon.https://t.co/x0toGW66Bp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 14, 2020