Nezapamćen napad na Tviter: Hakovani nalozi Gejtsa, Maska, Bezosa, Obame

Zvanični nalozi milijardera Bila Gejtsa, Ilona Maska i Džefa Bezosa, predsjedničkog kandidata demokrata Džoa Bajdena, kao i kompanija Epl i Uber, su hakovani, a na njima su objavljene poruke kojima se traže donacije u bitkoinima.

Mnoge od tih poruka su ubrzo obrisane, prenosi Rojters.

Tviter je saopštio putem i-mejla da ispituje šta se dogodilo i najavio da će uskoro objaviti saopštenje.

Our investigation is still ongoing but here’s what we know so far:

CNN navodi da su se slične poruke kojima se traže donacije preko bitkoina pojavile i na nalozima Kanje Vesta i Majka Blumberga.

"Svi me pitaju da nešto vratim i sada je vrijeme", navodi se na Tviteru Gejtsa i obećava da će udvostručiti plaćanja na adresu bitkoina u narednih 30 minuta.

I pored brze reakcije stručnih timova Tvitera, procijenjuje se da je hakeri sinoćnim napadom “zaradili” oko 100.000 dolaram u vrijednosti pomenute kriptovalute.

Zaključali profile

U naporu da suzbije širenje lažnih poruka, Tviter je blokirao hakovane profile dok ne riješi situaciju.

“Svjesni smo incidenta i radimo na njegovom riješavanju”, saopštio je sinoć predstavnik kompanije. “Za sada nije moguće tvitovati sa blokiranih stranica, niti mijenjati njihove šifre”.

Vjeruje se da su hakeri prvo udarili na pojedine zaposlene Tvitera koju imaju pristup društvenoj platformi.

Prvi čovjek kompanije, Džek Dorsi, oglasio se kratkom porukom: “Težak dan. Žao nam je što se ovo dogodilo. Podijelićemo sva saznanja čim sagledamo čitav slučaj”.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.

We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.

💙 to our teammates working hard to make this right.

— jack (@jack) July 16, 2020