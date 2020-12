Sporoleteći objekat nepoznatog porijekla upravo je proliteo veoma blizu naše planete i vratio se nazad u Sunčev sistem, a sljedeći susret sa ovim zagonetnim svemirskim kamenom očekuje se već u martu.

Ovaj neobični "mini-mjesec" zvanično je nazvan "2020 Es-O", a prvi put ga je uočio 17. septembra teleskop "Pan-Stars" na Havajima. Klasifikovan je kao asteroid, međutim, naučnici i dalje ne razumiju u potpunosti šta je ovaj objekat. Neki pretpostavljaju da je možda dio stare rakete.

In this very moment, #2020SO is having its safe fly-by with our planet, at about 50000 km from us. Here it is a image we did last night: see how its brightness changes regularly, while this object (Surveyor 2 booster) spins. The object is the dotted trail you see there. pic.twitter.com/iQmt0H0q5n

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) December 1, 2020

Šta god da je, ima prečnik od pet do deset metara, a našu planetu je zaobišao za dlaku – proletio je na manje od 50.000 kilometara udaljenosti od Zemlje, što je samo 13 odsto razdaljine između Zemlje i Mjeseca. To znači da je ovaj objekat sigurno zahvatilo gravitaciono polje naše planete i da će se vratiti za nekoliko mjeseci.

Mnogi naučnici pretpostavljaju da ovo tijelo može biti ostatak letjelice koja je 1966. godine letjela na Mjesec u okviru misije "Servejer 2".

There's a new object circling the Earth, but it doesn't appear to be an asteroid.

Instead, it's apparently the rocket booster from @NASA's Surveyor 2 mission, left drifting in deep space for more than 50 years >> https://t.co/H2ErQGf5lo pic.twitter.com/ymNNl0VjYw

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) November 28, 2020

"Nismo sigurni da je u pitanju asteroid, odnosno tijelo prirodnog porijekla. Vrlo je moguće da je u pitanju raketni motor letjelice koju je Nasa slala na mjesec 1966. Godine", navode astronomi sa projekta "Virtuelni teleskop".

Iako se pretpostavlja da je u istoriji naše planete ovakvih susreta bilo mnogo više, "2020 Es-O" će biti zabilježen kao treći objekat nepoznatog porijekla do sada uočen.