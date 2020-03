NASA traži nove astronaute za istraživanje Mjeseca

Oni koji su oduvijek željeli da stignu do Mjeseca ili do Internacionalne svemirske stanice uskoro bi to mogli i da učine, budući da je NASA raspisala konkurs za nove astronaute.

Agencija je 2. marta počela da prihvata aplikacije za novu klasu astronauta, a konačna lista kandidata trebalo bi da bude spremna do sredine 2021. godine. Još uvijek nije poznato koliko će novih kosmonauta biti primljeno, ali je jasno da konkurs nije ni malo naivan. Naime, agencija je prihvatila samo 12 od 18.300 prijava tokom prethodne selekcije koja se završila 2017. godine. Do kraja tog ciklusa obuku je završilo 11 kandidata koji su početkom 2019. dobili zeleno svjetlo da se zapute ka svemiru. Kandidati, naravno, moraju da budu kvalifikovani da bi mogli da se prijave na konkurs, što znači da im je neophodan master iz neke od prirodnih, tehničkih, te matematičkih nauka. NASA od novih kandidata traži i iskustvo boravka i rada u izolovanim i opasnim okruženjima, budući da bi to trebalo da znači da su već stekli potrebna iskustva za rad na Internacionalnoj svemirskoj stanici. (Izvor: Space.com)