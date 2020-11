NASA kantaktirala sa sondom "Vojadžer 2" koja putuje svemirom 43 godine

Svemirska sonda "Vojadžer 2" je udaljena skoro 19 milijardi kilometara od Zemlje, ali je primila "poziv" i izvršila komande koje su joj upućene. S obzirom na to koliko je udaljena, inženjeri su morali da čekaju skoro 35 sati na odgovor.

"Ovaj zadatak čini jedinstvenim to što smo uspjeli da unaprijedimo sistem na čitavoj anteni, počev od postolja pa sve do predajnika u centru tanjira koji se proteže preko njenog oboda", naglašava inženjer Bred Arnold, rukovodilac projekta u Nasinoj laboratoriji.

"Ova uspješna probna komunikacija sa "Vojadžerom 2" potvrđuje da smo uspjeli da obavimo posao kako treba", dodaje Arnold.

Prenosna antena, nazvana DSS43, nalazi se u Australiji i dobila je dva nova radio predajnika koji nisu mijenjani više od 47 godina, ali se očekuje da će oni biti u punoj funkciji od februara 2021. godine.

As @NASAVoyager 2 moves through interstellar space ~11 billion miles away, it received commands from the upgraded 70-meter Deep Space Network dish at @CanberraDSN. Upgrades are on track to wrap in February — a boon for @NASAPersevere & #Artemis missions. https://t.co/YR4HyvVKpK pic.twitter.com/t9oescg2Vq

— NASA JPL (@NASAJPL) November 2, 2020