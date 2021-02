Najbolje igre, aplikacije i alati za majning kriptovaluta

Da li ste skoro pratili najnovija dešavanja za kriptovalute? Da li ste znali da je od početka ove godine uvedena stabilna kriptovaluta čija je cijena kao vrijednost dolara – tether? Da li ste zakasnili da se i vi uključite u majnovanje?

Želite da zaradite kriptovalutu koristeći igre, aplikacije i alate za majnovanje kriptovalute? Mnoge od njih ljudi koriste svakodnevno za prikupljanje kripto tokena.

Da li mozete igranjem ovih aplikacija da napravite pasivni prihod? To zavisi od vremena koje investirate za ovako nesto, ali uz korišćenje više aplikacija paralelno, i dobru referal mrežu naravno da je moguće.

Ovo je lista provjereno 16 najboljih igara, aplikacija i alata za majnovanje kriptovaluta. Posebno predlažemo da obratite pažnju na prvih pet, mi smo ih testirali i do sada nešto i zaradili. Nemojte se nadati da za 30 minuta aktivnosti na ovim aplikacijama mozete ocekivati mjesecnu platu

Ne zaboravite da kreirate virtuelni novcanik (crypto wallet) koji kasnije koristite da prebacite prikupljene kriptovalute na jedno mjesto. Neki od poznatih su Blockchain.com, Bitcoin.com, itd.

Termin koji će se često koristiti u nastavku:

Referalni marketing je na neki način predaja koju je kompanija dizajnira da podstakne postojeće kupce da predstave proizvod svojoj porodici, prijateljima i kontaktima uopšteno kako bi postali novi korisnici. Od ljudi iz referal mreže korisnik ostvaruje potencijalni profit.

CryptoTab Browser (preporuka)

CriptoTab je internet pretraživač koji majnuje Bitcoin dok ga koristite. Počnite sakupljati Bitcoin sa računarom i telefonom dok pretražujete Internet gdje god da se nalazite. Postoji mogućnost prilagođavanja brzine majnovanja, referalni program je sjajan, a potencijalna zarada je velika ukoliko uključite i svoje prijatelje. Ukoliko koristite laptop, predlog je da ne držite mining speed na maksimumu, zbog dugoričnog uticaja na CPU. Bitno je da ne primijetite zagrijavanje laptopa. Ako zelite da vidite više detalja o ovom pretraživaču, posjetite link.

Free-Etherium i freebico.in (preporuka)

Free etherium je internet stranica gdje korisnik može dnevno da zaradi određenu besplatnu količinu ETH kriptovaluta, koja je druga najpopularija kriptovaluta (nakon bitcoina). Ukoliko želite da pristupite ovoj platformi posjetite link. Vrlo sličan alat, ali za rudarenje bitcoina mozete pronaci na adresi: link. Dobar balans vrijeme – profit sa dobrom referal mrezom. Više zarade donosi freebico.in ali free-ethreium ima prednost na neki način što je manje poznat, pa lakše možete doći do referala koji će biti aktivni.

Cointiply (preporuka)

Takođe, vrlo interesantan alat za skupljanje bitcoin-a. Gledajte reklame, klikajte na dugme roll svaki 12h, i u zavisnosti od uloženog vremena zaradite određenu količinu Bitcoin-a. Pokušajte da rješavate razne zadatke i vremenom možete da napredujete. Ako želite više detalja o ovom proizvodu, posjetite link

Faucet Crypto (preporuka)

Ako ste isprobali prethodnu aplikaciju, vrlo slična aplikacija je i Faucet Crypto. Širiste mrežu, rješavajte zadatke i osvojite bitcoine. Evo linka i za ovu vrstu platforme -> link

RollerCoin (preporuka za nekoga ko vole igre)

RollerCoin je besplatna online igra koja simuliše Bitcoin majning. Ono što RollerCoin čini tako sjajnim je to što možete zaraditi kripto valutu igrajući igre. Poslije je možete podići ili iskoristiti za kupovinu kripto majnera i početi sa zaradom pasivnog prihoda. Na višim nivoima, igre vam donose još više kripto, kako postaju sve izazovnije i zanimljivije. RollerCoin je odličan za zaradu kripto valute gdje god da se nalazite. Za više detalja posjetite link.

StormGain

Je platforma koja omogućava online trejdovanje (opciono). Zanimljiva opcija koju od skoro imaju svi novi korisnici je Miner. Dovoljno je da kliknete da tab Miner, i na svaka 4h kliknete da pokrenete/nastavite mining. Medjutim, vodite računa da izmajnovanu količinu kriptovalute možete samo da koristite za trejdovanje, a tek ono što tu profitirate možete prebaciti na vaš račun. Možete provjeriti na sajtu koja je to vrijednost na trenutnu cijenu odnosa dolar – bitcoin. Za više detalja posjetite ovaj link.

Binance

Binance ima niz alata za pribavljanje kripto valute bez trgovine. Možete da farmate nove tokene, i koristite Binance BSvap za rast svojih stabilnih kovanica. Uložite svoje tokene pomoću Binance Staking. Zaradite od airdrops i od drugih Binance proizvoda za štednju. To je sjajna razmjena i uvijek je ispred trenda kada su u pitanju inovativne ideje – svakako je trebate isprobati.

Phoneum – Cloud Earning PHT

Phoneum je aplikacija koja vam omogućava da jednom nedeljno pritisnete taster da biste majnovali PHT. Phoneum je prethodno bio uklonjen sa ove liste zbog niske stope ROI. Međutim, Phoneum nije samo povećao stopu po kojoj primate PHT, već je i vrijednost PHT nedavno porasla zbog puštanja aplikacije Cripto Cards. Takođe. postoji mogućnost i da uložite svoje tokene Phoneum u aplikaciju da biste ih dobili još više.

Zaradite kriptovalute pomoću aplikacija sa povraćajem novca

Celsius Network

Celzijus još jedna sjajna aplikacija koja vam obezbjeđuje povraćaj novca. Povraćaj novca nije tako velik kao u aplikaciji Cripto.com, ali razlika je u tome što Celzijus automatski daje složenu kamatu za celokupno stanje ((gives compound interest automatically for your entire balance)), samo položite kripto ((just deposit the crypto)) i to je to. Možete se povući u bilo kom trenutku. Imajte na umu ako imate CEL tokene, možete očekivati veći povratak novca. Veću stopu možete dobiti i ako odlučite da vam povrašćaj novca bude u CEL tokenima.

Crypto.com

Cripto.com daje čak 8% PA povraćaja novca na vaš kripto sa uslugom Cripto Earn. Možete da deponujete svoju kripto valutu na 1 mjesec, 3 mjeseca ili je možete podesiti kao fleksibilnu, tako da je možete podići kad god želite.

Zaradite kriptovalutu pomoću kripto igara

Crypto Idle Miner

U Cripto Idle Miner igrici vodite sopstveno carstvo Cripto Mining! Nadogradite svoje majning platforme da biste se takmičili na tabli sa rezultatima i dobijali besplatne HORA tokene svake nedjelje.

Merge Cats

U Merge Cats igrici kupujete mačke i šaljete ih da lete po stazi sa džet-rakovima. Koristite novac za kupovinu više mačaka i spojite ih da biste zaradili više novca. Dobijate 50 SOUL tokena dnevno i više za dnevne spins, dostignuća u igrici i otključavanje novih areas.

Swissborg

Preuzmite aplikaciju Swissborg Community, gdje možete da predviđate da li će Bitcoin rasti ili padati i kladiti se na ishod. Saznajte o predviđanju cijena dok prikupljate značke. Nabavite sve značke da biste dobili oko 1000 CHSB, što trenutno vrijedi oko 100 USD.

Zaradite kriptovalutu pomoću drugih aplikacija

Quicrypto

Quicrypto je aplikacija za zaradu kripto valuta putem popunjavanja offera. Nabavite kripto jednostavnim aktivnostima poput gledanja oglasa, praćenja i lajkovanja ljudi na društvenim mrežama, igranja igara i popunjavanjem anketa.

Pi Network

Pi Network je sjajna nova aplikacija za cloud-majning. Korisniku daje besplatne Pi tokene za dnevno pritiskanje tastera. Pi se bliži kraju faze razvoja distribucije i približava se mainnet-u. Dakle, evo vaše šanse da krenete odmah i zaradite Pi žetone!

Nicehash

Nicehash je program koji vam omogućava da majnujete kriptovalute. Ovaj program je vrlo jednostavno preuzeti i odmah možete da započnete sa zaradom. Samo ga preuzmite i pritisnite Play!

Vebsajt i aplikacija NiceHash su izuzetno korisni i omogućavaju vam upravljanje majningom iz kuće. Takođe, možete lako promijeniti algoritme majninga i unijeti troškove električne energije kako biste bili sigurni da ostvarujete profit.

Izvor: Developers-lab.me